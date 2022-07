Kate Moss reveló por qué testificó a favor de Johnny Depp en el juicio con Amber Heard

Kate Moss fue una de las protagonistas en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por difamación, luego de que la intérprete de Aquaman firmara un artículo en el Washington Post, en 2018, en el que se describía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Tras haber concluido la batalla legal, la cual determinó que Depp había sido víctima de difamación, la modelo que había apoyado con firmeza al actor de Piratas del Caribe al testificar a su favor habló por primera vez sobre su intervención en el proceso judicial.

En diálogo con el programa Desert Island Discs, de BBC Radio, Moss reflexionó sobre los momentos más polémicos de su carrera y respondió a una de las incógnitas más importantes de este último tiempo: ¿Por qué decidió testificar?

“Sé la verdad sobre Johnny, sé que nunca me pateó por las escaleras. Tenía que decir la verdad”, explicó decidida. La modelo mantiene una muy buena relación de amistad con el intérprete, luego de haber sido pareja en los años noventa; por eso no dudó en mostrarle su apoyo.

En el pasado mes de mayo, Moss apareció para testificar a través de un Zoom. Allí, desmintió rotundamente el testimonio de Amber Heard, en el cual había insinuado que el intérprete de Jack Sparrow había empujado a Kate por las escaleras durante unas vacaciones que pasaron todos juntos en Jamaica mientras se rodaba la última película de la saga.

“Nunca me empujó, ni me ha pateado, ni me ha tirado por ninguna escalera”, respondió la modelo. «Había llovido y al salir de la habitación me resbalé por las escaleras y lastimé mi espalda. Grité porque no sabía qué me había pasado y me dolía. Él vino corriendo a ayudarme y me llevó a mi habitación y pidió atención médica», contó en aquel momento.

Este testimonio fue uno de los más esperados porque fue crucial para la defensa de Depp, ya que la ambos habían mantenido una relación entre 1994 y 1997; gracias a esto, pudo argumentar que durante los años que pasaron juntos no había sufrido jamás una agresión de su parte.