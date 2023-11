La “bomba de humo” cuando te vas de las fiestas te puede ahorrar hasta dos días al año, confirma un estudio

En general se espera que, cuando te vas de una fiesta, saludes al anfitrión o a las personas que la organizaron o te invitaron. Esta es una etiqueta que podríamos considerar «políticamente correcta». Sin embargo, algunas personas intentan evitar esos momentos porque consideran que las demora mucho tiempo.

Y, de hecho, no están tan errados. De acuerdo con un artículo de Double Bay Today, investigadores del Instituto para Manejar el Tiempo de la University of New South Wales, de Australia, confirmaron que aquellas personas que se van de las fiestas sin saludar ahorran hasta dos días por año.

Los autores del estudio entrevistaron a 2.000 australianos que, en promedio, asistían a 25 fiestas por año. Dean Hoddle, uno de los investigadores, determinó que desde el momento que uno decide que es momento de irse de una fiesta, lleva 45 minutos saludar y decir adiós.

Para ahorrarte las matemáticas, se estima que, en promedio, por año gastamos casi 19 horas saludando. Lo que equivale a casi todo un día, teniendo en cuenta que dormimos cinco horas como mínimo. Si bien no es muchísimo, en algún punto es tiempo que algunos creen que se puede utilizar para otras cosas.

Sin embargo, de acuerdo con Hoddle, otra parte de los entrevistados (alejados del promedio) afirmaron que a ellos les lleva el doble de tiempo irse de la fiesta cuando ya lo han decidido. En efecto, en estos casos serían hasta dos días al año.

Por otro lado, la investigación encontró que casi siempre las personas tienden a repetir las mismas excusas por las que se están yendo a diferentes personas en poco tiempo, lo cual puede resultar un tanto desgastante. Esto sucede especialmente cuando se cruzan con el anfitrión, que casi siempre quiere convencerlos de que se queden más tiempo en el evento.

“No caigas en la trampa”, expresó Hoddle a Double Bay Today. “Generalmente, la mayoría de los organizadores de las fiestas están muy ocupados o muy borrachos para preocuparse de si te fuiste sin saludar”, profundizó el profesional.

A partir de las conclusiones del estudio, el concepto de «salida a la irlandesa” tomó protagonismo. Traducida al argentino, sería algo así como la “bomba de humo”. Según un artículo de Quartz, consiste en irse sin agradecer a nadie, sin decirle a nadie, sin saludar a nadie. Simplemente irse. Esta dinámica también es conocida como “a la francesa” o “a la inglesa” en otros países. Si bien su origen no está claro, el resultado es el mismo.

De todas formas, no todos se sienten cómodos con esta iniciativa. Alex Holley, periodista de Fox 29 News, expresó en el programa que para ella es importante saludar aunque sea un momento incómodo o molesto. De otra manera, se siente mal. En contraste, Fortesa Latifi, una periodista que escribió sobre las posibles ventajas de esta tradición irlandesa, declaró a Slate que, si bien muchos consideran a esta acción como grosera, antisocial o inmadura, para ella representa confianza.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN