La carrera por salvar al delfín naríz de botella, una especie al límite: el rol clave de Río Negro

El delfín de Lahille, conocido popularmente como tonina o delfín nariz de botella, enfrenta una amenaza de extinción «inminente». Con menos de 500 individuos en su distribución total, las poblaciones costeras argentinas se encuentran en un estado crítico, estimándose apenas unos 150 a 200 ejemplares en total. Esa fue la evidencia que se presentó en el taller que reunió a científicos, técnicos, ONGs, organismos del Estado y expertos para diseñar estrategias, coordinar acciones o revisar información clave sobre la especie.

Delfín naríz de botella: Río Negro concentra la población más importante del país

Para abordar esta crisis, la Comisión Ballenera Internacional (CBI) adoptó un Plan de Manejo para la Conservación (CMP). Su aplicación práctica es el eje del workshop que comenzó ayer en Buenos Aires, una iniciativa conjunta de la Fundación Azara, Zoológico de Núremberg, YAQU PACHA y Fundación Mundo Marino.

Durante la primera jornada los expositores brindaron actualizaciones sobre el estado de conservación de la especie, investigaciones relevantes e iniciativas de manejo actuales. Este miércoles el trabajo continúa a puertas cerradas para transformar las metas globales en una hoja de ruta práctica para los próximos cinco años en Argentina.

La provincia de Río Negro es fundamental, ya que alberga el remanente más importante de la subespecie. En dialogo con DIARIO RÍO NEGRO, Magdalena Arias (Conicet, Fundación Azara, Universidad Nacional del Comahue), líder del proyecto local en San Antonio, enfatizó la necesidad de visibilizar este patrimonio: «Somos el único lugar de nuestro país donde se puede ver al delfín desde la costa con frecuencia diaria, pero todavía no terminamos de darle el nivel de importancia que tiene.»

Arias presentó una actualización donde, si bien la abundancia se mantiene estable, los números de natalidad parecen ser más bajos. Por su parte, el investigador Mariano Coscarella (Conicet, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), aportó la perspectiva de dinámica poblacional a nivel nacional, destacando que «la parte más gruesa de la población, la más importante, está en San Antonio,» concentrando cerca de la mitad del total nacional.

Ambos investigadores coincidieron en que la baja natalidad es el factor más preocupante. Coscarella subrayó la gravedad: «Los números que estamos teniendo es que no estamos llegando a tener un reemplazo poblacional.» Arias explicó que, a diferencia de otras zonas, en Río Negro la amenaza principal no es la pesca, sino la potencial presencia de contaminantes ambientales que podrían afectar la fertilidad de las hembras, un punto que la planificación de mañana debe priorizar con financiamiento para análisis de muestras.

Delfín naríz de botella: una población en riesgo y los objetivos del mañana

La subespecie de delfín de Lahille es una variante robusta y oscura del delfín nariz de botella, que se distingue por su aleta dorsal triangular o falcada. Esta característica hacía que la gente confundiera su aleta con la de un tiburón en la costa de Buenos Aires en la década de 1980, donde hoy es prácticamente inexistente, explicó Coscarella. Estimó que entre 80 y 100 ejemplares residen en la Bahía San Antonio.

La doctora en biólogía Arias ha alertado que esta población enfrenta una falta de reemplazo generacional, lo que significa que el número de crías no es suficiente para mantener el stock. Este es el problema biológico más crítico que la hoja de ruta a solucionar.

Los participantes del workshop tienen una agenda definida para traducir el riesgo en acción: definir plazos de cinco años y asegurar el financiamiento para los subproyectos necesarios, especialmente aquellos que buscan investigar si la contaminación ambiental está detrás de la baja natalidad y si la población rionegrina está genéticamente aislada. Además, se trabajará en la integración de las ciencias sociales y la ciencia ciudadana para garantizar que la conservación cuente con el apoyo de las comunidades y autoridades locales, fundamentales para la supervivencia de la especie.