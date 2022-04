La conmovedora historia del fallo «Dumbledore» por triple filiación, en Salta

Un fallo histórico de «triple filiación» se conoció en Salta en los últimos días: una jueza provincial le concedió el derecho a un niño, de 2 años, de tener dos padres, el biológico y el de crianza.

La particularidad de la decisión, además, está dada por la emotiva carta que le entregó la magistrada Ana María Carriquiry al beneficiario, en la que citó una frase del personaje Albus Dumbledore a Harry Potter, en esa novela.

La historia inicia a fines del año pasado, cuando el padre biológico del nene se enteró de su existencia, poco antes de que la progenitora falleciera.

La mamá le había explicado que había posibilidades de que la criatura sea biológicamente suya pero, como estaba en pareja desde el comienzo del embarazo, el bebé fue anotado con el apellido del padre de crianza.

Un ADN confirmó ese vínculo y, tras la muerte de la mujer, el papá pidió la tenencia del nene. En medio de esa disputa judicial conoció al padre de crianza del chico, quien pidió ante la justicia no ser desvinculado de la vida del niño.

Ante este planteo, el padre biológico estuvo de acuerdo en la decisión ya que había sido de los primeros vínculos del nene.

«Está bien, si es lo mejor para él; demasiada tristeza se produjo con la muerte de la mamá y por eso quiero el bien de mi hijo y no quiero que se vuelva un trofeo, porque no lo es», indicó el papá biológico.

Ante esta situación, ambos acordaron compartir los cuidados y alimentación del niño, que continuó viviendo en casa del padre de crianza con un régimen de visitas.

Además, se definió que el nene tuviera los apellidos de ambos hombres.

«¿Cómo desplazar a ese padre que lo amó y cuidó durante estos dos años de vida? Es al único que el niño reconoce como padre. Aquí no se trata de desplazar a nadie, sino de multiplicar los afectos, en clave de derechos humanos», concluyó la jueza en su decisión.

La carta del fallo «Dumbledore»

«Soy Ana María, la jueza que reconoció tu derecho a tener una mamá y dos papás. Te escribo porque tenés derecho a que te cuente lo que decidí y por qué lo hice.

Sobre tu mamá, que lamentablemente ya no está entre nosotros, quiero dejarte la frase que le dijo Albus Dumbledore al pequeño Harry Potter: ‘Un amor tan poderoso como el que tu madre tuvo por ti es algo que deja marcas. No una cicatriz, ni algún otro signo visible… El haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, brinda una protección que dura para siempre’.

Además de tu mamá, tenés dos papás. ¿Cómo puede ser posible esto? También por amor. Los dos te aman por igual y son tus papás. Uno de ellos es tu papá genético, biológico. El otro papá es el que se ocupó de vos durante tus primeros años de vida en forma exclusiva.

Lo único que hice fue reconocer el derecho que tenés a tener dos papás que te críen, te cuiden. Porque en definitiva lo único que interesa es multiplicar amor.

Espero que seas muy feliz y estés siempre orgulloso de tu mamá y de los papás que la vida te dio».