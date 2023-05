La conmovedora reacción de un docente al recibir un regalo de sus estudiantes: «Ni cuando fui egresado yo»

En muchas ocasiones, estudiantes y profesores, manteniendo el respeto de por medio, logran construir un vinculo muy particular, a base de confianza y aprecio. Este fue el caso de un docente de la localidad bonaerense de San Justo, que tras recibir un regalo sorpresa de sus alumnos, reaccionó de una manera que conmovió a todos.

La situación quedó registrada en imágenes, en las que se pudo ver como estudiantes de sexto año de la Escuela Secundaria N°49 «Almafuerte», cuando reservaron la campera de egresados, incluyeron al profesor porque era el «preferido» de la cursada.

Al recibir las prendas por parte de la empresa de indumentaria, los chicos llamaron al docente en medio de una clase, y ante su mirada incrédula, le entregaron la sorpresa en una bolsa con un «te queremos mucho, esperamos que te guste».

Sin entender bien de que se trataba, y ante el grito repetido de «Que lo abra, que lo abra» de los presentes, el profesor descubrió que era una campera de egresados con su nombre, lo que daba cuenta del aprecio generado entre sus alumnos.

Emocionado, alcanzó a decir: «Nuca tuve una campera de egresados, ni cuando fui egresado yo«, tras lo cual, decidió exhibirla ante el resto de los chicos, con los ojos visiblemente llorosos.

Junto al regalo, los jóvenes le entregaron una carta, que fue leída por una de las alumnas en representación de los egresados. «Querido profe, le damos la campera en forma de agradecimiento por cómo fue es con nosotros«, comenzó el conmovedor texto.

“Extrañamos mucho el verlo constantemente y compartir tiempo con usted. Esperamos que le guste y la estrene con nosotros en la presentación. Lo queremos mucho”, finalizó la joven, llenando de emoción el aula.

La emocionante reacción del docente tras recibir la campera de egresados

Nuevamente, el hombre no pudo contener las lágrimas y en un breve discurso, en el que estuvo a punto de quebrarse aún más, agradeció el tierno gesto: “Realmente son esas emociones que a uno le llegan muy profundo. La verdad, son geniales”, reflexionó.

“No sé ni qué decir. Me emocionó muchísimo. Los súper quiero. Aunque parezca mentira, no sé si es por que me voy poniendo grande, pero me pongo sentimental. Todas estas cosas las guardo”, añadió el docente.

Finalmente, el profesor formó parte junto a los alumnos de la presentación de la campera frente a toda la escuela y orgulloso, no dudo en lucirla. «Cuando se vayan, voy a llorar. El día que necesiten algo, no duden en escribirme”, concluyó.

