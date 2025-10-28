La EPET 20 de Neuquén representará a Argentina en el mundial de Robótica con su proyecto «Yerbas Bot»

Seis estudiantes de la EPET 20 de Neuquén aguardan en el aeropuerto de Bogotá su próxima parada: Panamá, donde concursarán por la copa mundial de Robótica. Viajan desde la Patagonia argentina con su proyecto «Yerbas Bot» para competir junto a más de 100 países en la novena edición de la copa mundial de robótica FIRST Global Challenge 2025.

La historia de Maximiliano Sánchez Deoseffe, Tiago Rodríguez Ornaeche, Julieta Ramírez, Juan Pugh y Lázaro Cáceres Turón empezó hace apenas unos meses, cuando el grupo se sumó a la Copa Robótica provincial.

“Entramos sin mirar la diferencia de tiempo que había con los demás», contó Maximiliano. «Ellos se venían preparando desde junio, y nosotros arrancamos en agosto, con solo dos semanas para armar el robot”.

El desafío era sumar puntos en una cancha de 1,40 por 2,10 metros donde varios equipos compiten al mismo tiempo. “Nosotros llegamos medio improvisados, pero con ganas. Y al final, terminamos ganando la instancia provincial”, manifestó.

De los 22 equipos que participaron en la instancia, la EPET 20 se quedó con el primer puesto. Después vinieron las nacionales, donde llegaron hasta cuartos de final y sorprendieron al jurado por su nivel.

Fue ese mismo día que les comunicaron su participación en la copa mundial. “Nos dijeron así, de la nada. Pensamos que íbamos a competir en Buenos Aires y de pronto nos avisaron que nos íbamos a Panamá”, recordó el representante del equipo.

La competencia internacional reúne a estudiantes de más de 190 países y se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre en Panamá.

El robot con el que competirán en Panamá se llama “Yerbas Bot”, una versión “argentinizada” del nombre del asistente de Iron Man, Jarvis. “Queríamos un nombre con identidad, algo nuestro”, explicó Maximiliano.

El modelo consta de 300 piezas y tiene un valor de 5 mil dólares. Mide 50 centímetros por lado, no tiene límite de peso y fue diseñado para superar pruebas de desplazamiento, empuje y trepada en soga. “Le agregamos funciones extras, como poder sostenerse sobre las ruedas traseras”, dijo.

Durante los últimos días han dejado de lado algunas materias extracurriculares para dedicarse 100% al proyecto. “La primera semana estuvimos 14 horas por día. El primer día llegué a las siete de la mañana y me fui a las once de la noche. Dijimos: esta es una oportunidad única, hay que aprovecharla al máximo, aunque estemos cansados”, recordó.

La exigencia vino acompañada de entusiasmo. “Tuvimos tres semanas para armar el robot en tiempo récord. Hicimos siete bases distintas y probamos todo. Si algo se rompía, lo volvíamos a hacer. Prueba y error, una y otra vez. Hoy no sé si tenemos el mejor robot, pero sí el más resistente”, aseguró el referente.

El trabajo en equipo fue clave. Cada integrante tiene un rol definido: uno programa, otro pilota, otro se encarga de la mecánica y los cálculos. “Lo armamos y desarmamos unas cinco o seis veces. Hoy conocemos el robot de punta a punta”, dijo Maximiliano.

Es así que los estudiantes llegan a Panama confiados en su trabajo. “Vamos con mucha confianza. Sabemos todo lo que nuestro robot puede y no puede hacer”, aseguró el vocero del equipo.

Para la EPET 20, este logro no solo es un premio al esfuerzo, sino también un punto de inflexión. “Hasta hace poco, en Neuquén casi no había competencias de robótica. Y ahora todo eso empezó a moverse”, reflexionó el representante del equipo que espera con ansias este miércoles para decir “Argentina presente” en la copa mundial de robótica.

