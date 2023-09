La Expo vocacional en Neuquén fue multitudinaria

La Expovocacional que se realizó en el Espacio Duam superó las expectativas y tuvo más de 14 mil visitantes durante las tres jornadas. Se realizó desde el miércoles 6 al viernes 8 y contó con más de 40 instituciones educativas que expusieron sus carreras y oficios.

La expo contó con tres ejes: el área de expositores, las charlas de orientación vocacional y la zona de entretenimiento. El propósito fue brindar espacio para la difusión de carreras y oficios a través stands informativos.

Durante tres días, jóvenes de toda la región pudieron conocer de cerca carreras, instituciones educativas y sus propuestas, participar de charlas de orientación vocacional y disfrutar de una zona de juegos que estimulaba capacidades y aptitudes.

La mayoría de los jóvenes en tránsito educativo que asistieron a la Expovocacional de Neuquén salió con una idea más clara de lo que pueden y quieren para su futuro.

Los 14 mil asistentes que llegaron desde distintas localidades de Neuquén y Río Negro destacaron que la muestra se caracterizó por su diversidad y dinamismo.

Estamos muy contentos con el resultado. Pudimos desplegar cada uno de los espacios que pensamos para esta exposición y pudimos consolidarnos nuevamente como un espacio de información y acompañamiento de las juventudes” Matias Lamboglia, director general de Neuquén Eventos.

Nicolás fue uno de los jóvenes del colegio San Martín, en Neuquén, que aprovechó la oportunidad para aclarar sus dudas sobre el futuro. “La Expovocacional para mí fue útil porque en un solo lugar puedo ver todas las opciones que existen”, opinó.

Para los que todavía están indecisos, la muestra educativa fue muy relevante porque es una oportunidad única de conocer con más detalles las carreras, las instituciones y además participar de charlas vocacionales. “Todavía no estoy muy decidida, pero me inclino más por la comunicación, las relaciones públicas o internacionales. La expo me sirvió para aclarar dudas y conocer otras alternativas”, contó Fiona Faraci, una joven de Cipolletti.

Fue hermoso ver este predio repleto de estudiantes, con una energía arrolladora, apropiándose de esta expo, explorando con muchas ganas, involucrándose, divirtiéndose, indagando, jugando y disfrutando de esta experiencia verdaderamente única Carina Altamirano. Directora provincial de Neuquén Eventos.

Parte del éxito del evento tuvo que ver con la riqueza de oferta pública y privada que encontraron los jóvenes. Además, el área de entretenimiento jugó un papel importante. Muchas de las empresas y sponsors que respaldaron la iniciativa también participaron con actividades lúdicas y espacios interactivos, entre ellas: GyP, Pluspetrol, Tecpetrol, Total Energies y la Mutual Petroleros Jerárquicos.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutierrez, asistió a la primera jornada de la muestra. Durante su visita destacó el trabajo en equipo de la autoridad organizadora permitió que la Expovocacional tenga continuidad en el tiempo y pueda descentralizarse y llevarse a diferentes localidades de la provincia, como Zapala, San Martín de los Andes, Plaza Huincul, Chos Malal y Rincón de los Sauces.

Durante la exposición, se presentó la oferta educativa de nivel terciario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además contó con la presencia de autoridades de cada institución, profesores y estudiantes avanzados de diversas carreras para proporcionar información detallada sobre las numerosas opciones académicas disponibles en Neuquén, la región y el país.

En el primer semestre del año 2023 la Expovocacional recorrió el territorio neuquino bajo un formato itinerante. El recorrido comenzó a fines del 2021, cuando a la edición de Neuquén Capital comenzaron a sumarse otras localidades de la provincia.

La Expovocacional es un evento educativo libre y gratuito, organizado por Neuquén Eventos y el Gobierno de la Provincia de Neuquén, y con la colaboración de la Legislatura del Neuquén y el IJAN.