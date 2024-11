La Fundación Cultural Patagonia elegirá entre tres jóvenes que brillan en piano, flauta traversa y violín

La Fundación Cultural Patagonia sigue apostando a los talentos jóvenes y esta vez elegirá entre sus interpretaciones en piano, flauta traversa y violín, porque ésos son los instrumentos que hacen brillar a estos artistas.

Todo se dará en el marco del 8º Concurso de Intérpretes de Música Clásica “Dr. Tilo Rajneri”. La actividad ya llegó a su instancia final, y este sábado a las 21′ en el Auditorio ubicado en Rivadavia 2263 de Gral. Roca, con entrada libre y gratuita, se definirá a un ganador.

Los elegidos son Valeriya Merkuryeva (que se destaca en piano), Martín Soto Yáñez (que brilla en la interpretación con flauta traversa) y Nehuel Aguirre Rouzic (un ‘mago’ del violín).

Estos jóvenes fueron seleccionados por un jurado de expertos en el mes de septiembre, en un evento que se desarrolló en la Fundación Gutenberg de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la expectativa se centra en la final del sábado, que no requiere el retiro de entradas con anterioridad.

La orquesta recibirá a los jóvenes participantes

Cabe recordar que este certamen, que va por su octava edición, nació en 2015. Su finalidad es brindarle un espacio a todos los intérpretes de música clásica, para que pueden expresar sus condiciones. La meta es contribuir al ambiente musical y a la cultura en general en todo el territorio argentino, manteniendo a Gral. Roca como ciudad anfitriona del concurso.

Con respecto al jurado, está integrado por Mariano Rey (Solista de Clarinete de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires), José Luis Juri (Solista de Piano), Elvira Faseeva (Solista de Violín de la Orquesta Sinfónica FCP) y Fabrizio Danei (Director de la Orquesta Sinfónica FCP). Los tres finalistas se presentarán con el acompañamiento en piano de Marianela García Pérez.

La propuesta, además, está dedicada a la memoria del doctor “Tilo” Rajneri, que fue el creador del Instituto Superior de Artes de Río Negro (ISARN), que actualmente se conoce como Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). En 1990, además, creó la Fundación Cultural Patagonia.

La Fundación pone el foco en los jóvenes talentos

Sobre esta iniciativa el arquitecto Norberto Rajneri (actual presidente de la entidad) explicó qué «posee un gran valor ver a jóvenes tan dedicados y talentosos triunfando en la música clásica. El concurso es una oportunidad de crecimiento, y de compartir escenario con nuestra Orquesta Sinfónica».

Las voces de los finalistas

Dos de los jóvenes que el sábado formarán parte de la definición del evento hablaron con Río Negro.

«Es una inmensa alegría estar viviendo esto. Desde muy chico me llamó la atención la música clásica. En mi casa había sólo un compilado de música sinfónica, y otro con las cuatro estaciones de Vivaldi. Los escuchaba tanto que mis padres (docentes de física y matemáticas) me llevaron a clases y elegí el violín, que no solté jamás. Hace poco ingresé a la sinfónica nacional, y estoy muy entusiasmado con lo que viviremos» contó Nehuel Aguirre Rouzic.

Martín Soto Yáñez, por su parte, aseguró que «esto es una hermosa experiencia, una etapa de crecimiento muy importante, tanto en lo musical como en lo personal. Creamos nuevos vínculos y establecimos metas. Por eso en la final daré lo mejor de mí. Aunque ya es un gran logro haber llegado hasta acá, y estoy muy agradecido por la oportunidad».