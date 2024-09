La gurú de la orientación vocacional es de Bariloche: «Ofrezco un método para que todos puedan acceder a él»

La socióloga Liliana Llamas se convirtió en una referente de la orientación vocacional a nivel mundial. Con tres décadas de experiencia y la atención de 3.500 estudiantes de Buenos Aires, Córdoba y Bariloche, la barilochense se dio a conocer con la charla Ted (conferencias de científicos, empresarios, pensadores, políticos, economistas, ecologistas y artistas bajo el slogan “Ideas dignas de ser difundidas”). Desde entonces, recibe consultas desde España, Colombia, Uruguay, Chile y México.

«Esto explotó con la charla Ted. Me seleccionaron en Bariloche por inventar un método de orientación vocacional que resultó efectivo. Esa charla tuvo millones de vistas, fue la más vista en todo el mundo y la subió Ted Internacional a su plataforma en español«, contó Llamas.

La incursión en la orientación vocacional surgió casi de casualidad para esta licenciada en Sociología, apasionada por la psicología y la educación. Años atrás, cuando abandonó Buenos Aires para radicarse en Bariloche, integró una investigación multidisciplinaria sobre las causas de deserción universitaria en la Universidad Nacional del Comahue. La búsqueda de material y los resultados del informe fueron los disparadores de un método de orientación vocacional que incluía un análisis de la personalidad, habilidades, gustos, aptitudes, intereses y hasta el proyecto de vida. Detectó que era sumamente efectivo.

A partir de la pandemia por Covid-19, se cuadruplicaron las consultas de orientación vocacional por parte de adultos, de 35 a 55 años. «Con el tema de la pandemia, se entendió que la vida es corta. Mucha gente se planteaba: ‘Soy profesional, me va bien, pero detesto lo que hago y quiero descubrir algo que me guste mucho’. Entonces, son muchos los que consultan para saber qué les gustaría, qué les interesa o qué les atrae«, señaló la mujer.

Los pedidos de acompañamiento se incrementaron de tal manera que, de a poco, Llamas comenzó a escribir un libro. «Por distintos motivos, lo dejé entre paréntesis, pero lo retomé a fin de año, lo actualicé y lo hice más interactivo. Ofrezco un método para que todos puedan acceder a él», dijo.

Llamas es socióloga y años atrás, se radicó en Bariloche. Foto gentileza

En sus 30 años de experiencia, Llamas entiende que siempre existieron dificultades a la hora de elegir una carrera. Pero esta tarea es aún más compleja en la actualidad porque hay cada vez mayor cantidad de opciones. «Que haya más alternativas es maravilloso. Pero a la vez, confunde más a los chicos y lo cierto es que les da fiaca investigar la cantidad de opciones que hay», confió.

Mencionó también que, en los últimos 15 años, «se alargó» la adolescencia y por lo general, muchos chicos «no están lo suficientemente maduros para pasar a ser protagonistas de su vida. Les gana el miedo a equivocarse, arrepentirse y la pereza. No están acostumbrados a ser constantes y la pandemia influyó negativamente porque abandonaron el hábito de seguir estudiando. Están desmotivados en el hábito de sentarse a estudiar durante horas».

Llamas es consciente del rol que cumple en la toma de decisiones en un momento de la vida crucial en que los jóvenes pasan a ser adultos. Lo consideró «una gran responsabilidad y un desafío». «Me apasiona poder acompañarlos en este momento de tanta indecisión e incertidumbre en el que, ahora se suma un contexto hipercomplejo socioeconómico no solo en Argentina sino a nivel mundial», especificó.

La inteligencia artificial, agregó, también acrecienta el temor de la gente que elige una carrera ya que se conoce que muchas ocupaciones ya no existirán en los próximos 10 o 15 años. «Al menos, no de la manera en que se dan ahora. Hay un fuerte compromiso con los chicos y las personas que consultan. El hecho de acompañarlos para que se miren, se conozcan y recuerden todo el tiempo que son únicos y que no hay nadie como ellos», agregó.

Un libro con sugerencias y ejercicios

«La aventura de elegir», de editorial Planeta, es una guía práctica sobre orientación vocacional para todos aquellos que están por elegir una carrera o un oficio, quieren cambiar de profesión o simplemente conocerse mejor. Incluye ejercicios de autoconocimiento, reflexión y sugerencias para tomar decisiones.

Está destinado no solo a los adolescentes que terminan el secundario sino a quienes quieren elegir una carrera por primera vez y a aquellos adultos que, después de distintas elecciones, intentan descubrir algo que les guste, apasione o que puedan aplicar a su vida laboral.

El libro también cuenta con un capítulo destinado a los padres o educadores con algunas sugerencias para acompañar a los adolescentes y jóvenes en sus decisiones como así también propuestas para mejorar el nivel de comunicación con ellos.

«Otro capítulo -aclaró la autora- está destinado a los enemigos y aliados de las elecciones en general. Hablo de cómo repercute negativamente la ansiedad, la pereza, el miedo y las creencias limitantes en las decisiones. Algunos de los aliados, en cambio, son el autoconocimiento, aumentar la autoestima, la confianza, la perseverancia, la posibilidad abrirnos a distintos criterios y puntos de vista».

Llamas propone la posibilidad de «resetearnos», escuchar la intuición y permanecer flexibles y abiertos ante los cambios: «El mundo está cada vez más cambiante y si no nos flexibilizamos, se complica un montón».

Este libro pone el foco en ciertos ejes. Por un lado, las personas tienen intereses en más de una cosa, por ende, en más de una carrera u ocupación. Por eso, la sugerencia de Llamas para cualquiera que elija un trabajo o un estudio es que «cubra la mayor cantidad de alternativas que existen, relacionadas con su personalidad e intereses».

«El mercado laboral y el mundo cambian tan rápidamente que siempre hay que tener una opción b y c para poder barajarlas en distintos momentos de la vida», dijo la especialista que habla de «cuatro patas de una mesa: los intereses, las características de la personalidad, las facilidades y el mundo externo».

«Esto es: ¿qué estilo de vida y de trabajo implica cada ocupación en la práctica? Hay muchos errores que se repiten y que llevan a la mayoría de la gente a abandonar las carreras», recalcó. Y mencionó que el principal error es no perseverar ante las materias que no son de nuestro agrado. «Elegir de acuerdo a las materias que uno va a tener o que no sin pensar en lo que voy a hacer una vez recibido. O se elige en función de los años, si suena prestigioso el título, en función de las expectativas familiares o si uno cree que dejará plata», acotó.

Otro capítulo brinda sugerencias en cuanto a los hábitos y métodos de estudio para el primer año de la carrera. Llamas consideró que debe cuestionarse la premisa de elegir algo «para toda la vida». «Se elige algo para muchos años, pero el concepto de toda la vida está cuestionado por los expertos en el mercado laboral en todo el mundo. Una persona que, ahora tiene 18 o 20 años, lo más probable, es que tenga entre 10 y 15 trabajos diferentes a lo largo de su vida. Por eso, es tan importante el tema de poder descubrir más cosas. Que la gente no se quede con una sola opción», evaluó.

«Ponerse en el lugar de protagonistas»

El proceso de orientación vocacional dura entre 12 y 13 encuentros. Se lleva adelante una evaluación a través de ejercicios de reflexión y test vocacional y en el último encuentro, Llamas brinda un informe basado en el perfil de la personalidad, realiza sugerencias para su vida en general y en la última página nombra carreras, hobbies, cursos y posgrados.

«Como el proceso de orientación no es barato y tengo horarios limitados, el objetivo del libro fue ofrecer a la gente que no quería o no podía hacer orientación la mayor cantidad de herramientas y recursos posibles para la toma de decisiones lo más fundamentada posible», explicó.

Llamas puso en acento en la necesidad de no compararse con nadie. «Si alguien se compara con otra persona, el foco se pone afuera de esa persona. Deben poder pensar qué desean para sus vidas, ponerse en el lugar de protagonistas. De otra forma, no se puede elegir«, concluyó.

Llamas presentará su libro el próximo 19 de septiembre a las 19 en el hotel Inacayal de Bariloche. Será libre y gratuita y habrá una charla de reflexión para padres, hijos y educadores a fin de ofrecer pautas para tomar mejores decisiones, reflexionar acerca de sí mismos y las opciones que existen.

La autora brinda charlas sobre orientación vocacional para estudiantes de cuarto y quinto año del secundario en escuelas de Bariloche.