La historia del «Poncho Rionegrino» y las abuelas que abrazan en invierno con su telar mapuche

Ana Nahuelñir es mapuche, artesana, tejedora desde los nueve años. Nació y se crió en Fisque Menuco, hoy denominada General Roca. Hija de Luciano Nahuelñir y Margarita Pichu Inka, tiene seis hermanos. Fue a la escuela Cuatro Galpones hasta cuarto grado.

Cada vez que piensa y responde quién es, se acuerda de su abuela. Esa de tantas ancianas que tejieron vida, lazos y telares para abrigarse y abrigar a los suyos del frío invierno del sur. Esas que tuvieron la sabiduría para crear y para ser transmisoras a sus hijos e hijas, nietas, de una actividad que hasta el día de hoy perdura.

“Todo lo que tiene que ver con el trabajo del telar me lo ha enseñado mi abuela y otras abuelas también, que no son de la comunidad. Siempre he estado cerquita de las abuelas para aprender”, contó Ana. La costumbre, el oficio y la vida la llevaron a tejer innumerables prendas, pero lo que nunca se esperó es ser autora de un emblema provincial, el Poncho de Río Negro.

Foto: Matías Subat

Hace un año que en la provincia cada 21 de junio es el Día del Poncho Rionegrino por el inicio del invierno y ese poncho, el que ella diseñó y elaboró, hoy es una insignia regional.

Sus ancestros habitan en él, así como el espíritu de las abuelas mapuches tejedoras. Y es tan fuerte la herencia que no quedan pocas, quedan muchas tejedoras dispersas por toda la Patagonia.

“Son muchísimas artesanas que están trabajando el telar (mapuche). Más en la zona de toda la Patagonia”, sentenció la mujer. En Pilcaniyeu, Joacobacci, Maquinchao, Los Menucos, Valcheta y en el Alto Valle, habitan la mayoría de las artesanas.

“En el telar se trabaja la memoria, se trabaja la cultura. Es parte de un pueblo preexistente. Ahí estamos y somos futuro y presente. Pero también está la memoria, donde se trabaja la niña que va aprendiendo, se trabaja la madre, la abuela, el niño, los padres, toda una familia”, comentó Ana.

La mujer también es profesora de telar y hoy se enorgullece de que se siga apostando al tejido, a la matra; que sin dudas tiene que ver con la entidad de un pueblo.

“Cada urdimbre que trabajo con mis alumnas, también ahí va la memoria, todo lo que tiene que ver con la esperanza también. Que se siga, que no se pierda, es tan importante como es esto, lo cultural, el tejido, la identidad de un pueblo”, dijo.

El Poncho Rionegrino: cómo surgió

Para Nahuelñir, el Mercado Artesanal de Río Negro es un gran apoyo, un programa que acompaña el trabajo de muchas. Así nació el proyecto del «Poncho Rionegrino», una gestión propuesta por la Secretaría de Cultura. Hace un año aproximadamente convocaron a artesanos de Río Negro para participar. La consigna era tejer el poncho de Río Negro.

Se presentaron un total de 70 hilanderas de toda la provincia, de las cuales diez pasaron a la fase siguiente y tres fueron seleccionados por el jurado. De los tres, quedó finalmente el elegido para representar a la provincia de Río Negro.

Para Ana, como artesana fue un momento muy importante en toda su trayectoria, principalmente preparar la urdimbre, el qué quería transmitir a través de esa pieza y representar su significado.

El poncho fue confeccionado con lana de oveja y teñido con colores hechas con tintes naturales. El color verde representa el gran Valle donde ella misma nació. “El Valle con su historia y con un pueblo preexistente y los que vinieron del otro lado del mar, con la valija llena de sueños, de esperanza, de trabajo; donde se cosecha la manzana”

El mensaje oculto en el Poncho Rionegrino

También buscó representar las bardas y una planta autóctona como es la jarilla. El río no podía faltar, por supuesto el agua, con un mensaje implícito por el cuidado del agua y la vida. Sin embargo, para Ana lo más importante es el mensaje principal que intentó transmitir: “la unión de los pueblos”

“Tiene un símbolo muy importante, cómo el pueblo mapuche ve la cosmovisión, cómo ve el mundo y qué nos han dejado nuestros ancestros. Y tiene que ver con la unión de los pueblos, las estaciones del año, la etapa de la vida, pero lo más importante es la unión de los pueblos”, aseguró.

El Poncho Rionegrino llegó a la presidencia de la Nación

El 5 de junio de este año, hace menos de un mes, el poncho tejido por la artesana roquense llegó a manos del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue cuando viajó a la Ciudad de Buenos Aires, a una nueva edición del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA). El evento contó con la presencia de una delegación rionegrina que exhibió el Poncho Rionegrino, emblema del territorio.

En octubre de 2022, el poncho rionegrino fue reconocido por la Legislatura de Río Negro como emblema provincial. Por unanimidad se aprobó la ley que reconoce a este objeto como representación de valor e identidad cultural. Esta norma también estableció el 21 de junio como Día del Poncho Rionegrino, ya que esa fecha comienza la estación invernal.

“Queremos que se haga conocido. Queremos que el poncho recorra la provincia”, señaló Letizia Candiotti, directora del Mercado Artesanal de Río Negro. Actualmente el poncho está en exhibición en el Complejo Cultural de Cipolletti.