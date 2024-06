La insólita razón por la que una escuela de Neuquén no tiene clases: "Hace dos semanas no nos traen gas"

La escuela primaria 21 del paraje Bella Vista en el Norte de Neuquén lleva 13 días sin clases. La razón es que el camión que provee de gas envasado al establecimiento educativo, no lleva el insumo. Los padres solicitaron la intervención del Ministerio de Educación para que articule las acciones necesarias.

Yanet es madre de dos alumnos de la institución y detalló a Diario RÍO NEGRO la imposibilidad que tuvieron para que el gas llegue al lugar.

«Hablamos con el camionero y nos dijo que estaba llevando a otras zonas, pero que no ingresa a nuestra escuela por el estado del camino, pero el camino ya está transitable, no entendemos porqué no viene», contó.

La comunidad educativa de la escuela 21 solicitó la intervención de Educación.

Por esta razón ella y otros padres decidieron visibilizar el reclamo ya que se perdieron casi dos semanas de clases por un insumo que debería estar garantizado. «Hace dos semanas no tenemos clases, hace dos semana no nos traen gas», remarcó.

Otros lugares cercanos como Los Carrizos y Cayanta reciben el gas por el mismo camión de YPF que no está llegando a Bella Vista.

«Necesitamos el gas urgente, le pedimos a las autoridades que hagan algo pronto para que los chicos dejen de perder clases», solicitó.