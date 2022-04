La lucha de Alan en Roca por recuperar su bajo

El primer instrumento de Alan Beauvais fue la guitarra que empezó a tocar a los 14 años. Después la batería y finalmente el bajo.” Cuando agarré el bajo sentí que había encontrado mi instrumento”, recordó emocionado.

Sin embargo, el músico que llegó desde Río Grande (Tierra del Fuego) a Roca para encontrar nuevos aires, sufrió un robo que le dolió el alma. Se llevaron su bajo el 1 de marzo, además de otros elementos con los cuales interpretaba melodías de Heavy Metal. Hoy no baja los brazos y sigue luchando por encontrar lo que le arrebataron.

El bajo es de marca Yamaha RBX-170, de cuatro cuerdas y tiene varios stickers.

En febrero se aventuró a dejar su ciudad para acompañar a su novia Camila que estudia traductorado de inglés en la Universidad del Comahue.

El joven de 24 años entusiasmado alquiló una casa en Stefenelli pero nunca pensó que en pocas semanas sería víctima del primer robo que marcaría su vida.

Durante el feriado de carnaval estuvo compartiendo con su novia esos días. Cuando regresó a su domicilio el 1 de marzo se encontró con la desagradable sorpresa que se habían llevado su bajo, un pedal, cables, amplificador y auriculares. Todo su equipo para poder interpretar música.

“Tenía otras pertenencias pero no las tocaron. Cuando me di cuenta que faltaban mis cosas entré en shock, no creía que me habían robado. No le había dicho nada a nadie ni tampoco me conocen”, expresó el joven.

Lo primero que hizo fue llamar a la policía “pero mucha ayuda no me dieron”, señaló.

Alan vivió en otras ciudades pero es la primera vez que sufre un robo como este.

El ladrón había violentado una ventana que no tenía rejas para ingresar. Los mismos uniformados le aconsejaron que busque alquiler en otro barrio.

“Entraron por una ventana que no tenía rejas. La policía dijo que era muy fácil para los ladrones violentarlas”, detalló.

Su pasión

Alan con mucho esfuerzo pudo comprar todo su equipo para interpretar beatdown hardcore que es una evolución más pesada y metálica del hardcore punk que incluye voces agresivas, guitarras potentes en afinaciones graves y un uso prominente de breakdowns.

“Los tres últimos años que estuve trabajando en una fábrica de aire acondicionados en Río Grande e invertí mucha plata para comprar el bajo, los cables, púas y micrófonos”, detalló.

El joven mencionó que el costo de lo que se llevaron ronda los $300 mil.

Su pasión por este estilo comenzó hace seis años cuando integró una banda de harcore. “Tocaba en una banda que se llama Retaliación (así se encuentran en YouTube y Spotify), ellos tocan hardcore beatdown”, describió.

En cuanto a lo que se llevaron, detalló que es un bajo tipo Yamaha RBX-170 de cuatro cuerdas. El instrumento no tenía la marca en el clavijero y estaba empapelado con papel de revista y pintado de negro con varios stickers. También contaba con micrófonos tipo PJ con una correa Gibson negra, todo estaba en una funda negra que en el bolsillo decía “La sinfónica”.

Además se llevaron un pedal Preamp DarkGlass Microtubes X7 con su caja; un sistema inalámbrico Kokko FW1D en su caja; un cable plug Santo Angelo de seis metros negro, un cable interpedal; un amplificador de auriculares Electro Harmonix y auriculares marca Pionner verdes con cable de teléfono desmontable.

Aquellos que tengan algún dato pueden comunicarse al celular 2964 624424.

El pedido de Alan

“Literalmente me quedé sin nada, me ayudarían mucho difundiendo y si tienen info genial. Además si tienen otros grupos de músicos de Roca y alrededores me re ayudarían, no conozco mucho, gracias”, fue su pedido en las redes sociales.

Alan solicitó también que los compradores verifiquen siempre los instrumentos. “El día de mañana no me gustaría comprar un instrumento sin saber de dónde viene y que venga el verdadero dueño”, expresó.