«La masculinidad se puede habitar y hemos aprendido a hacerlo», dijo Fran en el día del orgullo en Plaza Huincul

El conversatorio sobre masculinidades trans que se hizo en Plaza Huincul tuvo a Sebastián y a Fran como los encargados de relatar y compartir sus experiencias ante el público que concurrió. La actividad organizada en el contexto del día del orgullo LGTBIQ+ fue organizado por la Dirección de Diversidad local.

La directora de Diversidad, Mariana Elizondo dio la bienvenida a los dos invitados que llegaron desde Centenario para compartir sus experiencias. Fue Fran el encargado de abrir el espacio del diálogo y señaló que no se siente identificado con el concepto varón, pero si con el de masculinidad. «La masculinidad se puede habitar y hemos aprendido a habitarla para un cuerpo que no era permitido hacerlo, de hecho era represiva que nos apropiemos de ella», indicó.

Por otra parte, explicó que existen muchas maneras para encontrarse y nombrarse y de ese modo se puede visibilizar «toda la diversidad del propio colectivo». Fran reflexionó que después de tantos años de invisibilización y de no reconocimiento por sus existencias es muy positivo generar estos espacios.

La directora de Diversidad, Mariana Elizondo abrió el conversatorio (Foto: Andrea Vazquez)

«Es muy importante esto porque lo que no se nombra no existe y para que existamos necesitamos referentes para identificarnos. Cómo se construye en Argentina y cómo son nuestras identidades en Neuquén, en la provincia, en Plaza Huincul, en Centenario», acotó. En esta misma línea indicó que las identidades no son una cuestión que esté resuelta, y que en su caso, seguramente la construcción de su identidad finalizará a lo largo de toda su vida.

Ambos coincidieron y recordaron los 54 años del levantamiento del bar Stonewall en Nueva York y la importancia de conocer la historia. Sebastián, por su parte, contó que su transición ocurrió desde la adolescencia y destacó la posibilidad de «realizar un intercambio con el público planteando lo que significa ser una persona trans en la actualidad».

Francisco y Sebastián viajaron desde Centenario para compartir su experiencia. (Foto: Andrea Vazquez)

Entre otras cuestiones abordadas en el conversatorio, se puntualizó la necesidad de ser reconocidos para el empleo formal. «Estamos empezando a conocer los derechos que tienen todas las personas trabajadores, pero gestamos peleando por una inserción real a la sociedad», concluyó.

Una vez que finalizó la charla hubo un sorteo de un regalo para los asistentes. En la propuesta también estuvo la artista plástica Gisela Montalbán, quien hizo una obra mientras se desarrollaba la charla. Otra de sus obras quedaron en exposición en el hall del Centro Cultural Gregorio Álvarez del barrio Uno. Entre los cuadros se observa la figura de Tehuel de la Torre, un varón trans que se encuentra desaparecido desde el 11 de marzo de 2021.