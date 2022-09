La mujer que se encadenó para defender un playón en Neuquén: «son acuerdos turbios y vamos a seguir peleando»

Una mujer se encadenó para defender un playón público del barrio popular Ignacio Rivas en Neuquén de lo que llamó una usurpación. El playón está hace 20 años y una asociación deportiva quiso conectarse a la red de cloacas. La mujer aseguró que son acuerdos turbios que la provincia realizó en la gestión anterior con la asociación y que van a seguir resguardando el lugar y peleando por él.

Ayer por la tarde Liliana Torres, referente del barrio, se encadenó a un poste para defender el playón. Según comentó una asociación deportiva se quiso apropiar del lugar y que un empleado quiso conectarse a la red de cloacas para instalar dos baños químicos.

“Venimos de reiterados problemas con la asociación y especialmente con este empleado que es muy agresivo y nos ha maltratado verbalmente muchas veces y amenazado”, manifestó Liliana. “nos rompieron los bancos, y ahora quieren romper la cloaca donde nosotros tenemos el pozo ciego”, indicó.

Los vecinos junto con el barrio Don Bosco III fueron a realizar la denuncia y según explicó Torres la policía quiso llevarla presa y por eso decidió encadenarse.

La referente de los vecinos indicó que el barrio comienza en Avenida Houssay y finaliza en la calle Alfonsina Storni, justo donde termina el playón. “Estamos pidiendo la autonomía del barrio para que sea solo Ignacio Rivas y nadie venga a absolver el barrio porque lo hacemos a pulmón”, mencionó.

Torres relató la historia que lleva consigo ese espacio. “Tiene 20 años acá, los vecinos pioneros lo utilizaban y lo hemos resguardado y acomodado, le festejamos el cumpleaños y todo”, contó. “Es el único espacio físico de recreación para los chicos”, manifestó, ya que hay otro terreno cerca, pero lo usan como basurero. “Ya le mandamos al intendente muchas notas, lo hicimos limpiar, hemos plantado árboles, pero vienen las máquinas y los destruyen”, agregó.

“La asociación no tiene un papel, aparentemente hicieron un acuerdo con provincia, cuando estaba la gestión anterior”, sugirió Torres. “Son negocios y acuerdos turbios porque habiendo un acuerdo no nos tomaron en cuenta”, relató. “El intendente dice que las canchas que quieren hacer acá van a ser para el uso de los barrios Don Bosco III, Don Bosco II y Polvorines, ¿y nosotros? No nos tienen en cuenta.”, afianzó.

La referente del barrio aseguró que la asociación “quiere cercar todo el playón para tenerlo para lucrar, esto es privado, no es para los barrios, es una pantalla política”. Por último, confió “todos estos años hemos resguardado ese espacio y lo vamos a seguir peleando”.