La peregrinación a la gruta Virgen de las Nieves celebra 32 años en Bariloche

Los peregrinos parten en tres columnas de distintos puntos cardinales de la ciudad para confluir en la gruta de la virgen. Foto: archivo

Este domingo, una vez más, cientos de fieles volverán a congregarse en la Gruta de la Virgen de las Nieves, ubicada a 15 kilómetros de Bariloche, en la intersección de la ruta al cerro Catedral y el acceso al barrio Los Coihues.

La procesión comenzará a las 8 en distintos puntos de la ciudad y se formarán tres columnas que caminarán entre 8 y 15 kilómetros, desde el este, sur y oeste. Como todos los años, muchos se suman a la procesión que, este año cumple 32 años, a fin de agradecer o pedir. Se convirtió en un espacio de encuentro.

Este año el lema es «Madre, somos tu pueblo, danos esperanza» y la fecha coincide con el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, el obispo Juan Carlos Ares sugirió llevar anotado «el nombre de algún familiar fallecido para pedir por su descanso».

La «columna este» parte a las 8 de la Parroquia San Francisco en el barrio Ñireco y tiene prevista una parada en la Plaza Belgrano a las 9. La «columna sur» arranca de la Parroquia Medalla Milagrosa» en la avenida Juan Marcos Herman hacia Lago Gutiérrez. En tanto, la «columna oeste» inicia del kilómetro 23 de la avenida Bustillo a las 9 y la parada es en el kilómetro 8.

La primera misa será a las 12; mientras que habrá un segundo encuentro a las 17 para pedir «por los abuelos y los enfermos». El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un domingo nublado, con una máxima de 19 grados.

El desembarco de la Virgen de las Nieves a Bariloche se vincula a la historia de la Escuela Militar de Montaña. Allá por 1945, el director de la fuerza decidió construir una gruta para venerarla luego de sobrevivir a un grave accidente de tránsito. Desde entonces, la imagen de la virgen está resguardada en una estructura de piedra imponente que es visitada por miles de fieles a lo largo de todo el año. Por eso, permanece cubierta de flores y placas con pedidos y agradecimientos.

Las primeras peregrinaciones a la gruta comenzaron en 1940, aunque el 5 de agosto. Por las cuestiones climáticas, se decidió trasladar el encuentro al último fin de semana de octubre o primero de noviembre.

Sobre el lema de la procesión en esta edición, Ares recalcó: «A la Virgen nosotros le decimos madre, y la madre quiere que estén todos los hijos siempre reunidos. Somos tu pueblo, un pueblo que camina en la historia con las incertidumbres, tristezas, alegrías, gozos«. Y agregó: «Mucha gente va a la gruta a dar gracias y a pedir esperanza. Una esperanza que no se queda solamente acá, en el buen optimismo, la buena onda, sino una esperanza que trasciende a nosotros mismos. Queremos lo mejor para nuestros hijos, los nietos, para un mundo, digamos, distinto y se lo pedimos a la Virgen«.