La “rebelión de las toallas”, la manifestación griega que reclama el uso de sus playas

La protesta llamada la “rebelión de las toallas de playa” es llevada a cabo por locales griegos que reclaman el acceso gratuito a playas donde abundan los bares y negocios que ponen reposeras y sombrillas a precios muy altos.

El movimiento comenzó en mayo de este año en Paros (Grecia) y luego se expandió por otras islas del mismo país como Naxos, Creta, Rodas y Egina e incluso ha llegado a Turquía. Los bares, negocios y paradores de playa pueden hacer uso de algunos espacios para colocar mesas, reposeras y sombrillas. No obstante, lo que los manifestantes reclaman es que muchas veces se abusa de ese espacio y ponen precios muy caros al alquiler de reposeras y sombrillas.

Asimismo, se quejan de que los controles de espacio que debería hacer el Ministerio de Finanzas a los negocios casi nunca se hacen y la isla termina beneficiando más a los turistas a costa de las preferencias de los locales.

Los lugareños buscan que las áreas que están restringidas estén habilitadas por licencias y que haya más transparencia sobre cómo a quién se las otorgan. Desde el comienzo de la temporada europea se movilizan por las playas y calles con carteles sobre la situación. De esta manera, han surgido distintos grupos de Facebook donde se comparte información sobre las protestas como Save Paros y Save the Beaches of Naxos NOW!.

De acuerdo con este artículo de la BBC, la manifestación del 3 de septiembre dio inicio a una nueva campaña a nivel nacional y fue la primera vez que se produjeron múltiples protestas con detalles en diferentes regiones de Grecia en el mismo día.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN