La Universidad del Comahue iniciará cursadas con «presencialidad cuidada»

Tras dos años de virtualidad con algunas actividades presenciales, la Universidad Nacional del Comahue anunció que en 2022 habrá clases presenciales y virtuales. «No se va a volver a las aulas completas como hemos tenido siempre en la universidad», expresó la secretaria académica de la UNCo, Lidia López.

«En el corto plazo no va a volver la presencialidad plena y tenemos que acostumbrarnos a esta modalidad«, aseguró. Por esta razón proponen las aulas híbridas: equiparán los espacios para que, por un lado, se dicten las clases de forma presencial, mientras que otra parte del estudiantado pueda seguirla de manera virtual. Para esto, exigirán «el cumplimiento de comportamientos sociales: el uso de barbijo, la distancia corporal, la higienización de manos y la ventilación cruzada de los ambientes».

Para el desarrollo óptimo de la propuesta, López señaló que deben «darle soporte y acompañamiento a docentes que requieren nuevas estrategias pedagógicas y didácticas en este esquema». Las cursadas y actividades que sean convocantes por la cantidad de estudiantes anotados funcionarán «en módulos, pudiendo controlar la cantidad de personas que ingresan«, detalló en diálogo con la radio AM Cumbre.

Advirtió que «aulas con 300 personas no va a haber porque la universidad no tiene esa capacidad. Tenemos que entender que el aforo sigue siendo de dos metros entre personas y eso hay que respetarlo». A su vez, lamentó que no haya «ninguna institución preparada para esto«. Por lo que apostarán a iniciar las actividades combinando las modalidades.

Con los cursos de ingreso pretenden realizar encuentros virtuales con la posibilidad de plantear alguna instancia presencial. Esto dependerá de cada unidad académica, ya que debería contar con «un espacio con ventilación, al aire libre y acompañados por el clima para poder encontrarse». Por esta razón, López invitó a que estudiantes revisen periódicamente las páginas web y redes sociales por si surge alguna actividad en las instalaciones.

No pedirá pase sanitario para las cursadas. Pero sí «vamos a trabajar para promover la vacunación«, aseguró López. Al respecto, explicó que «a partir de los esquemas de vacunación han disminuido los contagios, sobre todo las muertes y los acceso a terapias intensivas». Por lo que aseguraron que establecerán «una campaña de información y difusión relacionada a los beneficios de la vacunación y del cumplimiento de las otras medidas de comportamiento personal y relación social de cuidados».