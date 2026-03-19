La Universidad del Comahue pone el foco en la paleontología regional: encuentran un saurópodo en La Pampa

En la localidad de 25 de Mayo, provincia de La Pampa, un equipo interdisciplinario de investigadores encontró restos fósiles correspondientes a un dinosaurio saurópodo, uno de los grupos de herbívoros más representativos de la era Mesozoica.

La campaña fue liderada por Juan Porfiri, paleontólogo de la Universidad Nacional del Comahue, acompañado por la estudiante de Geología Lucia Liria, el técnico Federico Poblete y el equipo del Museo Provincial de Historia Natural de Santa Rosa, integrado por su director Daniel Pincen, Lucas Cheme Arriaga y el técnico Pablo Tejerina.

También participó Ricardo Cholino, descubridor del primer dinosaurio registrado en La Pampa y actual director del Museo Geominero de 25 de Mayo. Los registros fósiles de dinosaurios en La Pampa son escasos, lo que convierte a este nuevo ejemplar en un aporte significativo para la paleontología argentina. La identificación de este saurópodo amplía el conocimiento sobre la fauna prehistórica pampeana y abre nuevas líneas de investigación en la región.

Flamante hallazgo de un saurópodo. Foto: gentileza

Desde la universidad, indicaron que «el material recuperado será parte de la tesis de grado de una estudiante de Geología, fortaleciendo la formación de recursos humanos y consolidando el vínculo entre la investigación científica y la educación universitaria».

Por otor lado, subrayaron que «el trabajo conjunto entre la Universidad Nacional del Comahue, el Museo Geominero de 25 de Mayo, el Municipio de 25 de Mayo y el Museo Provincial de Historia Natural de Santa Rosa evidencia el potencial del territorio y marca un camino de crecimiento sostenido para la paleontología pampeana. La cooperación interinstitucional se consolida como un pilar fundamental para futuros descubrimientos».

Flamante hallazgo de un saurópodo. Foto: gentileza

El hallazgo de este saurópodo, junto con fósiles de otros vertebrados asociados, generó una gran expectativa entre los investigadores. Más allá de su valor científico, resaltaron la importancia de poner en valor este patrimonio como parte de la identidad cultural y natural de las comunidades locales.