Murió un hombre en un club de Bariloche: se descompensó tras realizar actividad física

Hay conmoción en un reconocido club de Bariloche debido a la muerte de un deportista de la institución. El hombre, de aproximadamente 70 años, se descompensó cuando terminó de realizar actividad física y pese a que fue asistido de forma inmediata, no logró sobrevivir.

Muerte en un club de Bariloche: lo que se sabe

El trágico episodio se registró el miércoles por la noche en el club Los Pehuenes ubicado en la zona oeste de la ciudad de Bariloche.

En un primer momento trascendió que el hombre murió mientras realizaba actividad física, sin embargo fuentes policiales aclararon a Diario RÍO NEGRO que ocurrió una vez que terminó y cuando el hombre ya se encontraba en la zona de vestuarios.

Cuando el hombre se descompensó, el personal del club lo asistió e intentó reanimarlo, pero pese a los esfuerzos cuando llegó la ambulancia se confirmó su lamentablemente muerte. Según lo que se pudo constatar, el deportista habría sufrido una convulsión mortal.

Desde el Ministerio Público informaron a este medio que en el caso intervino el fiscal de turno, Marcos Sosa Lukman, y si bien se busca esclarecer la causa de muerte, reiteraron que se descartaron signos de criminalidad.