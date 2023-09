La verdad detrás de la supuesta protesta nudista contra Milei en una escuela de Neuquén 

Desde la semana pasada, empezó a circular una versión de una convocatoria de una escuela de arte de Neuquén para realizar una protesta nudista contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. Desde la institución contaron qué fue lo que sucedió realmente.

La rectora de la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA), Mariana Reynoso informó a Diario RÍO NEGRO que todo de se trató de un “hecho artístico”.

Contó que fue algo que surgió de una de las cátedras, y señaló que “no fue consultada la propuesta” previamente a las autoridades.

Dijo que fue algo que generó opiniones a favor y en contra dentro de la institución. Sostuvo que puso en evidencia cómo se comparte y difunde información, en muchas ocasiones sin chequear.

La invitación falsa que empezó a circular decía: “La Cátedra de Arte y Cultura en el Mundo Contemporáneo invita a la comunidad a manifestarse en contra del programa político, económico y cultural neoliberal de Milei”.

“Todo lo que se está hablando de esta materia, tiene que ver con una práctica artística de generar una falsa información”, explicó Reynoso a este medio.

Por precaución, señaló que esta tarde estarán “atentos que no entre nadie ajeno a la escuela”. Marcó que el docente a cargo de la cátedra desde dónde se impulsó “no esperaba que tuviera semejante trascendencia”, en relación a cómo fue tomado por medios nacionales.

«La Escuela Superior de Bellas Artes desmiente la noticia que convocaba a una intervención nudista en nuestra Institución», señaló un comunicado institucional difundido este mediodía e indicó que se restringirá este lunes el ingreso de las personas a la ESBA.

La concejal de Neuquén y candidata a diputada nacional por el espacio libertario, Nadia Márquez, se había incluso referido al hecho en un reel. «Esto da para todo… perdón las risas pero la propuesta nudista me causó eso», había expresado.

El 1 de septiembre, este medio había consultado telefónicamente a la institución y una de las autoridades había expresado que la propuesta era cierta. «Existe pero no es tan así«, manifestó en ese entonces. «No quiero hablar por el docente, los artistas tienen sus cosas y no me animo a dar por cierto todo, el día lunes (mismo de la convocatoria) deberá expresarse porque hay mucho revuelo», dijo la mujer que en todo momento evitó dar certezas.

El comunicado por la supuesta protesta contra Milei en Neuquén

En el comunicado anunciando la restricción de ingreso a la Escuela, se hizo referencia a que los medios publicaron sin chequear.

Desde Diario RÍO NEGRO se consultó a la institución como quedó publicado en la nota reciente sobre el tema. Además, otros medios de comunicación explicaron que habían obrado de la misma manera.

Por tanto, la propia Escuela tuvo que rectificarse, en parte, y aclarar: «muchos medios se contactaron con la Institución para verificar la convocatoria».