Una escuela convocó a desnudarse en contra de «Milei» en Neuquén: qué dijo la institución

Una llamativa propuesta de una escuela de artes de Neuquén tomó trascendencia nacional en las últimas horas. La intervención en cuestión invita a desnudarse en contra de las políticas planteadas por el ganador de las últimas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el economista Javier Milei. Aunque no lo menciona directamente.

La «intervención artística» se realizará el lunes 4 de septiembre en la Escuela Superior de Bellas Artes (ESBA), ubicada en la calle Lanín 1847 de Neuquén capital.

Diario RÍO NEGRO consultó telefónicamente a la institución y una de las autoridades adelantó que la propuesta es cierta, sin embargo expuso que la convocatoria «existe pero no es tan así». El docente a cargo de la cátedra «Arte y Cultura en el Mundo Contemporáneo», que propone la manifestación no estaba presente al momento del llamado.

«No quiero hablar por el docente, los artistas tienen sus cosas y no me animo a dar por cierto todo, el día lunes (mismo de la convocatoria) deberá expresarse porque hay mucho revuelo», contó la mujer que en todo momento se negó a confirmar con certeza la propuesta nudista. Entre evasivas pronunció que «es y no es una convocatoria sobre Milei», agregó.

La invitación apunta contra el «programa político, económico y cultural de M1L31» y no menciona expresamente Milei, razón por la cual, no se descarta que la iniciativa sea también un experimento social.

La materia en cuestión es parte del cuarto año del Profesorado de Artes Visuales y la gráfica que convoca abiertamente a «ponerse en bolas».