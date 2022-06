Financieras extrabancarias, alternativa cara para una clientela específica en Bariloche

Los clientes son personas de bajos ingresos, jubilados, beneficiarios de planes sociales o con trabajo poco calificado, que no pueden acceder a un crédito bancario. Foto: Chino Leiva

Las casas de crédito que entregan dinero con mínimos requisitos y funcionan por fuera del circuito bancario tienen activa presencia en esta ciudad y trabajan con un público de capacidad económica media o baja, que está dispuesto a pagar tasas largamente superiores a la inflación vigente.

Los montos máximos prestados rondan los 200 mil pesos, aunque hay una progresión que tiene que ver con la confiabilidad del cliente. Un solicitante primerizo sin empleo fijo y en blanco no obtiene más de 10 mil pesos. Si cumple en tiempo y forma puede acceder luego a créditos más grandes. Los plazos de pago pueden ser de hasta 12 meses y el costo financiero total puede llegar al 200%.

Todas las empresas del rubro suelen apelar a un marketing agresivo, que busca tentar a los menos decididos y hace hincapié en la velocidad del trámite. Las tasas que se aplican no forma parte de la comunicación. Plan “zafaroli” o plan “ganga” son alguno de los “productos” promocionados.

La encargada de Crédito General Sarmiento, Cecilia Acosta, informó que la gente se acerca a ese tipo de empresas porque no cumplen con las condiciones de un banco y porque necesita el dinero de inmediato.

El cliente se acerca a las ventanillas, aporta su DNI y el recibo de sueldo si trabaja en relación de dependencia. El empleado realiza vía web un rastreo de su historia crediticia y la “calificación” es instantánea. Allí recibe anotado en un papel el monto máximo que la firma está dispuesto a prestarle y la forma de devolución, que puede ir desde dos hasta nueve o doce cuotas. Si los pagos son puntuales, de allí en adelante podrá obtener montos mayores.

“El grado de cumplimiento es alto, superior al 80%. La gente hace esfuerzos y no se atrasa porque sabe que si no queda afuera del sistema y no puede volver a pedir”, explicó Acosta.

Dijo que si bien no es condición, en la mayoría de los casos le preguntan a la gente para qué necesita el dinero y “la mayoría es para construcción, para ampliar la vivienda. Otros para comprar o cambiar un auto”.

No se les piden garantías específicas. Solo una factura de luz u otro servicio en el domicilio que declara como real, más el número telefónico propio y otros dos o tres teléfonos de referencia (en lo posible uno “laboral”), a los que la empresa llama para asegurarse de mantener contacto con el deudor.

El aval definitivo se obtiene al chequear los “boletines financieros” de firmas privadas como Veraz (también hay otras) que administran un listado de potenciales “incobrables”, un servicio que las casas de crédito deben pagar puntualmente.

Acosta dijo que a los morosos les ofrecen planes de “refinanciación” o en casos extremos les aplican embargos de sueldo, que tienen un límite del 30%. No embargan bienes. Para cobrarse del sueldo a veces tienen que esperar, porque el cliente ya lo tiene “tomado” por otro acreedor, entonces deben mantenerse atentos para “entrar” con el nuevo embargo cuando caduca el anterior.

Según Acosta, “la gente está muy informada y cuando se les entrega un plan por escrito hacen cuentas de inmediato con la calculadora, a ver si les conviene o es mejor en otro lado. Hay mucha competencia”. Dijo que la tasa que cobran se mantuvo sin cambios durante casi tres años, incluida la pandemia, y comenzó a subir en el último tiempo, “pero de a medio punto o un punto como máximo”. Aseguró que hoy el costo del dinero en ese mercado ronda el 115% anual.

Pero un cálculo efectuado por este diario sobre un plan específico demuestra que el costo final puede superar el 200%. Un préstamo de 10 mil pesos en la empresa Rapicuotas a un cliente sin antecedentes se lo financian en 2 pagos de 7.730 (es decir que termina pagando en solo dos meses un extra superior al 50%), o en 3 pagos de 5.360 o en cuatro de 4.720. El tope son 9 cuotas mensuales, de 2.650.

En otra empresa -Más Pesos- un monto ofrecido de 50 mil se debe devolver en 12 mensualidades de 9.532. Es decir que en solo un año el cliente paga el capital inicial más 64.384 pesos de intereses.

En Bariloche existen varias firmas del rubro, casi todas concentradas en un par de cuadras de la calle Onelli. Acosta señaló que la demanda directa en sus locales se mantiene estable “pero sí creció en las ventas a través de los comercios”, que es otra modalidad implementada por las financieras.

Tienen convenios con casas de ropa, electrodomésticos o telefonía (por ejemplo), que le ofrecen directamente el financiamiento al comprador, atado a las casas de crédito. Los clientes típicos son jubilados, beneficiarios de AUH y exusuarios de tarjetas de crédito, que recibieron tarjeta roja de los bancos por excederse en el uso de ese instrumento.

Estas empresas trabajan “sobre la confianza”, explicó la encargada. Su preocupación principal es asegurarse de que el cliente esté en condiciones de cumplir. Y el solicitante del préstamo, salvo excepciones, se fija en que la cuota mensual esté a su alcance, sin poner tanto cuidado en cuántas son y cuánto devuelve en definitiva.

Punteo:

-Según la publicidad, el máximo ofrecido es 200 mil pesos. Una de las fuentes dijo que pueden prestar hasta 300.000 a clientes muy específicos.

-El plazo máximo de devolución es 12 meses.

-Las tasas son fijas y altas. Declarado por una de las empresas, la tasa actual es del 115%, pero el costo financiero total puede llegar al 210%.

-Los préstamos promedio son de 45 mil pesos.

-No les piden garantías patrimoniales, solo recibo de sueldo (no todos lo tienen) y tres teléfonos de referencia, para eventuales rastreos.