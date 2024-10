Las geniales fotos de un concurso que muestra lo que el ojo humano no llega a ver

Ya pasaron las imágenes ganadoras del Wildlife Photographer of the Year 2024 y ahora llegaron las del Small World in Motion Competition 2024. Un concurso que revela lo que el ojo humano no llega a ver.

El Small World in Motion Competition 2024 es un un concurso que muestra el mundo a través del ocular de un microscopio. Desde hace cinco décadas muestra la excelencia en microscopía e imágenes digitales.

El certamen fotográfico tiene como objetivo reconocer «cualquier película o fotografía digital de lapso de tiempo tomada a través del microscopio». Por eso, las imágenes ganadoras muestran un mundo no perceptible a simple vista.

Entre las ganadoras se pueden ver desde células tumorales, hasta una hoja de pasto de playa. Desde células tumorales, hasta las esporas de una trufa negra.

Las piezas son evaluadas por un grupo de expertos en las áreas de la fotomicrografía y la fotografía, y los criterios de selección son principalmente la originalidad, el contenido informativo, la competencia técnica y el impacto visual.

A continuación las diez imágenes ganadoras:

1. Células tumorales del cerebro de un ratón

La imagen microscópica muestra células tumorales del cerebro de un ratón que evidencian cómo las alteraciones en el citoesqueleto de la célula (el marco estructural y las «autopistas» conocidas como microtúbulos) pueden conducir a enfermedades como el alzheimer y la ELA. Fue tomada por Bruno Cisterna en Georgia (Estados Unidos)

Datos técnicos: Súper resolución / 100X (aumento de la lente del objetivo)

Células tumorales del cerebro de un ratón. Foto: Bruno Cisterna / Cortesía de Nikon Small World

2. Arco eléctrico entre un alfiler y un cable

Apilamiento de imágenes para el pin y el cable combinado con exposición prolongada para los arcos eléctricos. Localización: Verona, Véneto, Italia.

Datos técnicos: 10X (aumento de la lente del objetivo).

Arco eléctrico entre un alfiler y un cable. Foto: Marcel Clemens / Cortesía de Nikon Small World

3. Una hoja de cannabis

Esta foto fue tomada en Port Townsend, Washington, Estados Unidos. Las glándulas bulbosas son tricomas. Las burbujas en el interior son vesículas cannabinoides

Datos técnicos: 20X (aumento de la lente del objetivo).

Una hoja de cannabis. Foto: Chris Romaine / Cortesía de Nikon Small World

4. El intestino delgado de un ratón

Esta foto fue tomada en la Universidad Médica de Carolina del Sur, en el Departamento de Medicina Regenerativa y Biología Celular; Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Datos técnicos: Fluorescencia / 10X (aumento de la lente del objetivo).

El intestino delgado de un ratón. Foto: Amy Engevik / Cortesía de Nikon Small World

5. Racimo de huevos de pulpo

Esta imagen fue toada en la Universidad de Columbia, Departamento de Neurobiología y Conducta, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos. El pulpo es de la especie Octopus hummelincki.

Datos técnicos: Campo oscuro, estereomicroscopía, apilamiento de enfoque / 3X (aumento de la lente del objetivo).

Racimo de huevos de pulpo. Foto: George Thomas Barlow / Cortesía de Nikon Small World

6. Moho limoso

El nombre de la especie es Cribraria cancellata. Esta foto fue tomada en la Universidad de Helsinki / Helsinki, Uudenmaan lääni, Finlandia.

Datos técnicos: Apilamiento de imágenes, luz polarizada, luz reflejada / 10X (aumento de la lente del objetivo).

7. Hoja de pasto de playa europeo

El séptimo lugar fue para esta foto de la sección transversal de una hoja de pasto de playa europeo (Ammophila arenaria). La imagen fue obtenida en María Enzersdorf, Austria.

Datos técnicos: Campo claro, apilamiento de imágenes / 10X (aumento de la lente del objetivo).

Hoja de pasto de playa europeo. Foto: Gerhard Vlcek / Cortesía de Nikon Small World

8. Octavo lugar

Esta foto es una neurona densamente cubierta de espinas dendríticas del cuerpo estriado del cerebro de una rata adulta. Fue sacada en Universidad Victoria de Wellington / Facultad de Ciencias Biológicas; Facultad de Psicología / Wellington, Nueva Zelanda.

Datos técnicos: Confocal, deconvolución, apilamiento de imágenes / 60X (aumento de la lente del objetivo).

Neurona cubierta de espinas. Foto: Stephanie Huang / Cortesía de Nikon Small World

9. Polen en una telaraña

El noveno lugar fue para esta imagen del polen en la telaraña de una araña de jardín (Araneus). Fue sacada en producción de Medienbunker / Bendorf, Renania-Palatinado, Alemania.

Datos técnicos: Apilamiento de imágenes / 20X (aumento de la lente del objetivo).

Polen en una telaraña. Foto: John Oliver Dum / Cortesía de Nikon Small World

10. Esporas de trufa negra

El décimo lugar fue para esta imagen que retrata esporas de trufa negra (Tuber melanosporum). Fue sacada en la Universidad Carolina / Departamento de Biología Vegetal Experimental / Praga, República Checa.

Datos técnicos: Confocal / 63X (aumento de la lente del objetivo).