Las Grutas y los kayaks: recomendaciones para embarcar de forma segura

El mismo día que detuvieron la búsqueda de los dos pescadores que se embarcaron en Kayak en Pinamar, un nuevo joven se metió al mar con el mismo elemento y tampoco volvió en Claromecó. Ante estos casos, Diario RÍO NEGRO averiguó si la ciudad de Las Grutas es un lugar apto para llevar adelante este tipo de deportes. ¿Qué recomiendan los profesionales para aquellos que deseen aventurarse?

El guardavidas, Mauro Escalesa, explicó a través de una entrevista exclusiva que los kayak que suelen utilizar las personas para sumergirse al agua no se hicieron para el mar.

«Tienen otras finalidades más recreativas en zonas controlables como los lagos donde la fuerza que tenes que hacer es poca en función del viento. Lo peor que podes hacer es meterte con uno de esos kayak al mar, porque el viento o la fuerza de la deriva es mucho más fuerte de lo que uno puede avanzar con los remos«, indicó.

El profesional apuntó que siempre se prevé el que Kayak se de vuelta, pero «cuando vos alquilas o te compras uno particular, nadie te pregunta si sabes nadar» y tratar de volver a subir «es una maniobra bastante compleja si no tenes el remo atado». También señaló que la ventaja de este tipo de piraguas, es que no se hunden.

Cómo influye el viento a la hora de embarcar

«Hay que saber cuándo salir», dijo el guardavidas. «El mar, el 80% de la veces está supeditado al viento».

Así el especialista explicó que aquellas personas que deseen salir a pescar, por ejemplo, tienen que mirar en qué condiciones está el viento. «Si te agarra hacia adentro, no podrían volver. Ni siquiera con una persona físicamente preparada».

Es determinante. El viento osura en nuestra zona no te va a permitir ingresar, ya que la ola «te va a dar vuelta, y te va a tirar hacia la orilla», señaló. Mientras que con viento norte, «cuando quieras volver, no vas a poder».

En el caso de Las Grutas, Escalesa explicó que los días con viento norte las personas podrán avanzar con facilidad los primeros 100 metros, porque la villa turística no hace reparo, pero será complicado regresar.

«Los días de viento traemos 10 o 15 embarcaciones continuamente», destacó el salvavidas.

«El problema es que se pusieron de moda y todo el mundo sale de vacaciones y tiran el kayak con cualquier tipo de viento», opinó.

Recomendaciones a tener en cuenta para embarcarse en el mar

El guardavidas dio una serie de recomendaciones que las personas deberían tener en cuenta antes de embarcarse al mar.

«Lo recomendable es siempre avisar a Prefectura, llevar chaleco y avisar a las familias», apuntó.

También agregó que los navegantes deben llevar un celular en el bote o Kayak que decidan utilizar. «Se lleva adentro de un frasco o en una bolsa impermeable», indicó. Así ante cualquier emergencia las personas se podrán comunicar para que los vayan a buscar.

Finalmente, destacó que aquellos que deseen ingresar al mar en bote, existe la posibilidad de que sean encontrados con vida luego de hasta siete días. «Te permite relajarte, dormir», mientras que en los kayak luego de ocho horas, por la posición, dejará de circular sangre y «no sentirá las piernas». La gente se agota, en un momento el cuerpo se te va a cansar y va a tender a caerse», concluyó.