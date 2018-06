Las mejores (y más polémicas) frases de Anthony Bourdain

“Los vegetarianos -y los veganos- son los enemigos de todo lo bueno y decente en el espíritu humano.”

Y más:

“Me rindo. Ganaron los hipsters. Ahora están en todos lados, hay que asumirlo”.

“Tengo unos pocos principios sobre el mundo de los negocios. El primero de ellos es que la calidad de vida es muy importante para mí. Todas las personas con las que trabajo me agradan, absolútamente todas. Siempre me digo a mí mismo: hay mucho dinero en juego, pero si el teléfono suena a las diez de la noche, y no me apetece lo que me ofrecen, no pienso hacerlo.

“Quiero ser feliz y no pienso malgastar mi tiempo mirándome cada mañana al espejo y viendo a alguien de quien me siento avergonzado”