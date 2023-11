El funcionamiento de los radares en las rutas rionegrinas, que dependen de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, trabajan a pleno y desde su puesta en marcha en julio de 2021 constaron hasta octubre pasado 401.519 infracciones.

Mientras que entre enero y octubre de este año la provincia recaudó 524,13 millones de pesos en concepto de foto multas, según datos oficiales.

La gran mayoría se deben a que los conductores exceden los límites de velocidad permitidos en las rutas Nacionales y Provinciales y, en menor medida, por no utilizar las luces bajas en ese tipo de rutas tal como establece la Ley Nacional de Tránsito.

Superar los límites de velocidad conlleva una multa de 116.200 pesos ya que se aplican 350 Unidades Fijas y cada una equivale al valor de un litro de nafta Infinia en la capital provincial (hoy 332 pesos).

Aquel número significativo de infracciones no se transforman en multas ya que los infractores tienen la posibilidad de hacer sus descargos, en los casos que corresponda; y muchos otros no pueden ser notificados porque no son ubicados en los domicilios registrados, el vehículo ya fue transferido o los datos de la foto multa no son determinantes porque puede suceder que las imágenes de los equipos no son los suficientemente claras como para detectar el dominio del auto.

Hasta octubre último el Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito, que funciona en Viedma, con competencia en toda la provincia, trabaja en 2.869 causas.

Según se indicó, una vez que se recepciona el acta de la supuesta infracción comienza el trabajo para notificar al presunto infractor, para que pueda ejercer su derecho de defensa. Recién cumplido ese trámite el juez define la sentencia, que puede ser condenatoria o absolutorio, como en cualquier otro expediente judicial.

Ante un resolución condenatoria se abre la posibilidad del pago voluntario, con una quita en el valor total de la multa.

En los últimos meses se pudo observar un incremento en la recaudación en concepto de multas y eso se explica a partir de un convenio firmado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro con su equivalente nacional que establece que los Registros del Automotor de todo el país actúan como agentes de cobros de infracciones, al igual que muchos municipios que están adheridos a la Licencia Nacional de Conducir.

Quienes tengan que hacer la transferencia de un vehículo o renovar su licencia saben que cualquier multa que aparezca en la base de datos nacional debe abonarse para poder seguir adelante con esos trámites, aún cuando en muchos casos esas supuesta violaciones a la ley de tránsito no ocurrieron, porque rechazarlas significan trámites engorrosos.

Uno de los cuestionamientos que los conductores hacen sobre el funcionamiento de los radares en el territorio rionegrina está relacionado con que no se cumple la obligación de la notificación, cuando la ley en su artículo 38 establece que «toda infracción que se detecte» debe «ser notificada o puesta en conocimiento del infractor a una distancia no superior a los 2 kilómetros de ocurrido el hecho, siempre que las circunstancias así lo permitan y no se ponga en riesgo la integridad física del personal a cargo del operativo».

El Juzgado Administrativo de Faltas de Tránsito recepciona las actas que son confeccionadas por los distintos puestos de la Policía de Seguridad Vial de la provincia y por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, a partir de los radares.

Los radares están en funcionamiento en Río Colorado (en el kilómetro 859 de la ruta Nacional N° 22), en Cipolletti (km4 de la ruta Provincial N° 151), en Villa Regina (en los kilómetros 1.127 y 1.134 de la ruta 22), en Lamarque (km 269 de la ruta NacionalN° 250), en Sargento Vidal (km33 de la ruta N° 151) y en el acceso a Sierra Grande (en el kilómetro 1.263 de la ruta Nacional N° 3).

En estos días personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial está calibrando el equipo que funcionará en la zona de Cervantes.

Para la colocación de los radares en los puntos señalados la Agencia de Seguridad Vial realizó un informe previo que determinó la fluidez del tránsito.

Una vez instalados fueron calibrados por el INTI, que es el organismo responsable de la homologación, y comenzaron a funcionar luego que Vialidad Nacional realizara la correspondiente señalización vertical que advierte la presencia del radar y la velocidad máxima permitida en ese sector de la ruta.

De acuerdo a datos oficiales de la Agencia de RecaudaciónTributaria de Río Negro, hasta el último día de octubre se recaudaron por foto multas un total de 524.136.222,48 pesos. Un importe que, por ejemplo, supera los ingresos por el impuesto de Sellos, que fue de 504.095.893,75 pesos en el mismo período.

En enero fueron solo 2,5 millones y en febrero 3,7 millones para llegar a 7,3 millones en marzo y a 8,4 millones en abril.

El salto cualitativo comenzó en mayo con 28,4 millones, se triplicó en junio con 92,7 millones, fueron 102,3 y 104,4 millones en julio y agosto, bajó a 71,7 millones en septiembre y llegó a 102,3 millones en octubre.

El valor de la nafta en Viedma es la referencia

La normativa vigente en la provincia establece que se toma como Unidad Fija para los valores de las multas el precio del litro de nafta Infinia en el Automóvil Club Argentino de Viedma.

Lo que ingresa a la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro va a Rentas Generales y el decreto 718/2018 establece que el 70% se destina a la Policía ( 20 % a la especialidad Seguridad Vial), el 20% a la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el 10% restante a la Justicia Administrativa de Faltas de Tránsito.