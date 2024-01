Las razones de las organizaciones feministas para convocar al paro general contra la Ley Ómnibus

Este miércoles 24 de enero, se realizará el primer paro general contra el gobierno de Javier Milei. En primera instancia fue convocado por la CGT, pero se sumaron estudiantes, agrupaciones sociales y partidos políticos de todos los colores. La marcha es para mostrar el rechazo al proyecto de Ley Ómnibus y al DNU que la nueva administración presentó en diciembre pasado y envió al Congreso de la Nación. Organizaciones feministas y transfeministas de Río Negro y Neuquén también tienen razones para convocar y sumarse a la medida.

«El proyecto de Ley Ómnibus tiene 664 artículos», dijo Belén Grosso de la colectiva feminista La Revuelta, «así que tenemos más de 664 razones para marchar porque las vidas están en riesgo y en peligro». Y explicó: «cuando decimos las vidas están en riesgo hacemos referencia a todas las edades y tiempos: las vidas de las infancias, de las adolescencias, de la adultez, de la vejez».

«Los feminismos estamos muy afectados por todas las reformas. Nuestras luchas siempre fueron transversales», continuó, «el reclamo por la tierra, por los alimentos, por las jubilaciones, por las viviendas, por la educación pública, por la salud pública, tienen que ver con las razones que tenemos para estar en la calle, es el desmantelamiento de todos nuestros derechos».

Por último analizó: «la vida de las mujeres, de las personas trans, de las personas no binarias, ya están totalmente afectadas. El DNU y el proyecto de Ley Ómnibus «tocará las fibras más íntimas» de ese sector en particular porque «somos las que sostenemos la vida cotidiana», aseguró.

Desde Bariloche Mariana Jaroslavsky de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias contó que desde el año pasado, específicamente en octubre, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No binaries e Intersex ya aseguraban que estaban en alerta por el avance de las derechas en Argentina. «Ahora la derecha quiere avanzar más que nunca», explicó, «y nosotras no podemos permitir retroceder en nuestros derechos conquistados».

En Davos, en el Foro Económico Mundial (sigla WEC, en inglés) Javier Milei defendió un capitalismo de libre empresa, alentó el desguace del sistema productivo, embistió contra varios sectores, y criticó a los feminismos. Subido al escenario, detrás de un atril dijo: “en lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico”. Para Mariana Jaroslavsky los dichos de Milei son porque tiene un público al que responder, «es una serie de personas que que están directamente en nuestra vereda opuesta, es el fulbito para la tribuna, dice esas cosas para fortalecer a su gente».

Jaroslavsky también se refirió a la decisión anunciada este lunes de un nuevo manual de estilo para periodistas de Diputados TV, en el que, entre otros temas, se prohíbe «incomodar» a los entrevistados, no «utilizar el lenguaje inclusivo» ni decir “infantes ni infancias sino niños». «Hay pequeñas sutilezas que se están invisibilizando», dijo Jaroslavsky, «es una manera sutil que tiene la derecha de empezar a invisibilizar a las personas».

Por otro lado, si bien el proyecto de Ley Ómnibus no contempla la derogación ni cambios en la Ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar, Jaroslavsky explicó que «la amenaza siempre es latente. El primer paso es desfinanciar y después, dejar de darle entidad. Si no se dan insumos y si no hay médicos, no hay salud pública. No hace falta que estén dentro de la Ley Ómnibus para deje de existir». Por último Mariana Jaroslavsky fue enfática: «quitarle derechos a las personas, no va a resolver la cuestión económica, no tienen nada que ver una cosa con la otra».

Estela Cavazzo es integrante de Libertas, organización feminista, que también convoca al paro. Y aseguró «los feminismos y las mujeres, como sujetos políticos que somos, no estamos ajenas a esta situación y somos, como siempre en situaciones de crisis, las más perjudicadas«. Y agregó: «esto también expresa la condición de clase porque para las mujeres más humildes va a ser más tremendo». Y explicó: «las mujeres y disidencias padecemos la doble opresión de género y de clase«.

Por último, desde Mumalá Neuquén habló Marta Infante y antes de explicar los motivos por los cuales adhieren y convocan al paro hizo un análisis de la situación de violencia de género más extrema que se vive en nuestro país: «en Argentina se registraron 255 femicidios en lo que fue 2023 y en Neuquén diez. A nivel nacional, en la primera quincena de enero se registraron 14 femicidios, prácticamente un femicidio por día».

Además, explicó el modo en que la elevación del costo de vida afecta más la vida de mujeres y disidencias: «con una inflación del más del 100%, entendemos que las medidas que se tomaron desde el Gobierno nacional, como el aumento de la tarjeta alimentaria y la Asignación Universal, no termina cubriendo lo que implica en los bolsillos de las familias la devaluación. Teniendo en cuenta que se vienen mayores aumentos, aumenta la feminización de la pobreza. Ante las crisis económicas terminamos siendo las mujeres las más afectadas, ya que somos quienes estamos a cargo, en su mayoría de los hogares monoparentales, de las tareas de cuidado, terminamos pagando por el cuidado de nuestros hijos e hijas para poder trabajar, lo que devalúa más nuestros ingresos y terminamos tomando empleos precarizados o con flexibilidad horaria, lo que implica que sea menor el sueldo que podamos tener mensualmente».

Por último, contó que a la marcha llevarán el reclamo de la restitución del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que Javier Milei eliminó del organigrama nacional: «entendemos que las acciones que se llevan adelante respecto al género tienen que estar jerarquizadas por un espacio en particular y tiene que ser el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad».

A qué hora y dónde es la marcha en cada ciudad:

-En Neuquén la convocatoria es a una movilización que comenzará al mediodía en el monumento a San Martín.

-En Roca la convocatoria es a realizarse a partir de las 11.30 en el centro de la ciudad, entre calle Roca y Tucumán.

–En Viedma, la Multisectorial se concentra las 11 en la rotonda Islas Malvinas. En Cipolletti, la concentración es a las 11, en la plaza San Martín, para posteriormente marchar.

–En Bariloche, la movilización será conjunta, con la participación de las tres centrales sindicales, CGT, CTA Autónoma, y CTA de los Trabajadores, junto a gremios de base, organizaciones sociales y partidos. La concentración comenzará a las 11:30 en las calles Onelli y Brown.