Las tres águilas neuquinas que mantuvieron ocupados a los guardafaunas

La presencia de águilas en áreas urbanas tuvo ocupados a los guardafaunas de la provincia ya que ejemplares de estas aves fueron atrapadas en Centenario y Añelo, aunque tuvieron distintas suertes. Además, una sigue siendo buscada en Neuquén.

En el caso de Centenario, la protagonista de la historia fue una águila mora que hizo notar su vuelo en el cielo de la localidad. Claro que la exhibición duró poco porque durante la madrugada del domingo, alrededor de las 3, un vecino la vio en la calle y la atrapó.

El hombre puso al ave en una bolsa y con el extraño botín en las manos, emprendió el camino hacia el cuartel de bomberos. “Nosotros la recibimos y no supimos bien qué hacer pero la dejamos suelta sin la bolsa dentro del galpón. Veíamos que volaba pero que no se animaba a ir tan alto. Pensamos entonces que era un ave que estaba en cautiverio y no sabía volar. Llamamos a la Dirección de Fauna y mientras esperábamos el animal empezó a volar hasta que se fue arriba del techo y se escapó”, relató preocupado José Luis París, jefe del cuartel de bomberos de Centenario.

Al parece el águila, libre nuevamente, estaba decida a no ser atrapada otra vez. Cuando Fauna llegó a la zona para hacer el rescate, el animal ya no se encontraba en el techo del galpón de los bomberos voluntarios. “Cuando llegamos a hacer la intervención el animal autóctono ya no estaba en el techo. Hicimos el rastreo por la zona y nos fijamos que no estuviera en la casa de algún vecino pero no lo encontramos”, comentó el guardafaunas Diego Moreno.

En cambio la familiar cercana de la prófuga que fue hallada en Añelo no escapó, pero porque tenía un ala quebrada. “Apenas nos avisaron nos contactamos con el veterinario local que trata animales silvestres de nuestra zona y lo llevamos ahí para que lo analizaran y les hicieran los estudios. Estamos esperando a que se recupere para poder regresarlo a su hábitat”, dijo Moreno.

De la que aun no se tienen noticias es del águila de harris que se perdió en la capital neuquina, la cual también tenía un ala quebrada. Facundo, un joven de la ciudad, recurrió a las redes sociales para dar con el ave que desapareció de su casa del barrio Belgrano en abril, cuando la tenía en rehabilitación.