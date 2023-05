Los argentinos Hernán Díaz y Rodrigo Abd fueron distinguidos con Premios Pulitzer

El escritor argentino Hernán Díaz, radicado en Estados Unidos hace décadas, fue reconocido hoy con el Premio Pulitzer de Ficción por su novela «Fortuna» («Trust», en inglés). La obra batió récords de ventas y de elogios, entre ellos del expresidente Barack Obama y del periódico The New York Times, que lo catalogó entre los mejores libros de 2022.

«Congratulations to Hernán Díaz«, escribió en su cuenta oficial de Twitter @PulitzerPrizes, la organización que administra la Universidad de Columbia.

La novela de Díaz (Buenos Aires, 1973), quien creció en Suecia, donde se exilió con su familia por la dictadura cívico militar y pasó gran parte de su vida en Estados Unidos, se publicó primero en inglés con el título «Trust».

«Fortuna» propone lo que muchos consideran una rara avis en el mundo de la ficción: una novela sobre el capital financiero, que explora el capitalismo y el mundo de las finanzas de manera entrelazada a través de cuatro textos distintos entre sí, donde la voz y la idea de la ficción se articulan para pensar la relación entre el poder de las narrativas y el poder del dinero.

Al éxito de la obra, se le suma que HBO está preparando su adaptación en formato serie con la actriz Kate Winslet y con el autor como uno de sus productores.

«Me interesa la inestabilidad de la ficción, su opacidad, esa resistencia a ser fijada en una definición estable. Es una forma de verdad. Nuestra relación con el mundo está mediada por relatos. La ficción determina, moldea y permea el modo en el que nos relacionamos con el mundo, con los demás y con nosotros mismos«, había contado el autor durante una entrevista con Télam.

Por su parte, el fotógrafo argentino Rodrigo Abd fue distinguido por su cobertura de la guerra en Ucrania.

Abd integró el equipo fotográfico de Associated Press galardonado por la cobertura del conflicto bélico, en la categoría Breaking News de Fotografía, «imágenes únicas y urgentes de las primeras semanas de la invasión rusa de Ucrania, incluida la devastación de Mariupol«, en palabras de la organización Pulitzer Prize.

We just won The Pulitzer Prize in Breaking News Photography for our coverage of Ukraine. Proud to be part of this @AP team @BernatArmangue, @felipedana, @RodrigoabdAbd, @NMofty, @EvgenyMakloleta and @VadimGuirda and the great AP editors @EFM1959 and @BennySnyderAP. pic.twitter.com/LOBagQ7RDg