Tres producciones argentinas se llevaron el Premio Gabo de periodismo 2022

Un pódcast de no ficción en la tradición del true crime sobre un joven músico callejero que fue ‘cancelado’ en redes sociales por una acusación de la que era inocente, y luego se suicidó por la violencia física y simbólica que recibió. La cobertura fotográfica de la invasión a Ucrania. Un relato de no ficción. Tres trabajos argentinos ganaron el prestigioso premio Gabo, dos de ellos en nuevas categorías, fotografía y podcast.

El Festival Gabo de periodismo, donde se entregarán los galardones, se realizará por primera vez, en 10 años de historia, en Bogotá, la capital de Colombia, del 21 y al 23 de octubre próximos, y estará atravesado por los 40 años del Nobel otorgado al escritor Gabriel García Márquez, creador en 1995 de la fundación que hoy organiza al festival de crónica periodística más emblemático de Iberoamérica.

El podcast “La Segunda Muerte del Dios Punk”, de Erre Podcast de Radio Universidad de Rosario, fue seleccionado ganador en la categoría audio. Nicolás Moggi se vale de la trágica historia de Javier Messina, el Dios Punk, para hablar de problemas actuales como la viralización de fake news, la salud mental, la marginación social y la cultura de la cancelación. La repercusión mediática de este trabajo revitalizó la discusión en torno a los peligros de las prácticas de escraches virtuales y justicia por mano propia que se reproducen por redes sociales, así como las psicosis por el mito de la “burundanga”.

Las razones por las que “La Segunda Muerte del Dios Punk” fue seleccionado ganador, en palabras del jurado fueron «la descripción del papel de las redes y el mecanismo del escrache, la buena musicalización y el uso adecuado de efectos sonoros son claves en el éxito de este pódcast que se apoya en un pequeño drama y abarca, al final, un amplio abanico de lecturas de la vida urbana. Justifica un galardón muy merecido para un autor que, como se dice en el periodismo y no siempre se hace, pisó la calle».

El equipo que hizo el Podcast ganador

Junto a Nicolás Maggi, de Argentina, trabajaron Martín Parodi, en la dirección artística, Juan Ignacio Isern, en la edición y producción sonora; Santiago Sietecase, en la música original y Yemina Paz Menis, en diseño gráfico

Erre Podcast es una productora de podcasts de la ciudad de Rosario, que en sus escasos dos años de vida ha tenido un crecimiento exponencial en la cantidad y calidad de sus producciones. Ha desarrollado y presentado durante 2021 una amplia gama de series de podcasts que le han valido el reconocimiento del público local, nacional e internacional y le han deparado en marzo del presente año 4 premios en el Festival Internacional de Narrativas de No Ficción.

La otra categoría que nació este año, Fotografía, también tuvo un ganador argentino. Se trata de «El dolor silencioso de Ucrania», reportaje fotográfico de las primeras semanas de la invasión rusa en Ucrania en 2022, de Rodrigo Abd para la agencia Associated Press.

En el patio de su casa, Vlad Tanyuk, de 6 años, se encuentra cerca de la tumba de su madre Maryna Tanyuk, quien murió de hambre y estrés debido a la guerra contra Rusia, en Bucha, en las afueras de Kyiv, Ucrania, el lunes 1 de abril. 4, 2022. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Este reportaje de las primeras semanas de la invasión rusa en Ucrania en 2022 muestra muy distintos aspectos de esa situación que, a veces, pareciera tener uno solo: desde el horror al humor, desde lo absolutamente único a lo más habitual, todos los ángulos de la guerra aparecen de algún modo en las imágenes.

Aquí las razones por las que “El dolor silencioso de Ucrania” fue seleccionado ganador, en palabras del jurado de la categoría Fotografía: Martín Caparrós (Argentina), Pablo Corral Vega (Ecuador) y Tania Franco Klein (México), recogidas en el Acta del jurado del Premio Gabo 2022: «Una síntesis impecable del evento más importante de estos tiempos. Un trabajo descollante en términos periodísticos como estéticos: cuenta con profundidad lo que debe contar mientras compone imágenes impecables, cargadas de un lirismo muy brutal o de una brutalidad casi lírica», dijeron.

Rodrigo Abd nació en Argentina, en 1976. Comenzó trabajando en diarios en Buenos Aires y en el 2003 ingresó a la agencia The Associated Press (AP) para quien cubrió conflictos políticos, sociales y económicos diversos: La guerra civil en Siria, la vida y muerte de Hugo Chávez en Venezuela, las pandillas en Guatemala, la guerra y vida cotidiana en Afganistán, la caída del presidente Boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, el golpe de estado del 2009 en Honduras, la guerra contra el narcotráfico en la frontera norte Mexicana, etc. Después de 9 años de vivir en Guatemala, tuvo residencia en Lima, Perú entre 2012 y 2020. Desde 2021 reside en Buenos Aires, desde donde cubre notas regionales para la misma agencia de noticias. Su última gran cobertura de la guerra de Ucrania recorrió las portadas y canales de noticias mas importantes del mundo.

En la categoría texto el ganador fue «El polizón y el capitán», de Ricardo Robins, un relato de no ficción sobre dos historias paralelas: la de Bernard Joseph, que desde Tanzania inicia un largo y duro periplo de emigración ilegal, que le acabará llevando a Rosario, y la del capitán Florin Filip, que tras zarpar en el Congo con el RM Power, encuentra pasajeros clandestinos en su barco. Desaparecidos estos, recae sobre Filip la acusación de haberlos arrojado al mar para evitar a la naviera los gastos de repatriación. Una crónica en seis entregas sobre migrantes desaparecidos, refugiados y las nuevas familias negras en Argentina.

Ricardo Robins, ganador en la categoría texto.

El jurado consideró que «ambas historias, distantes algunos años en el tiempo, tienen en común poner de manifiesto el drama contemporáneo de las migraciones ilegales, las víctimas muchas veces invisibles que provoca esta forma de éxodo marítimo, así como el vacío jurídico (colindante con la impunidad) en que se encuentran quienes han tenido que practicarlas. El autor combina con mucha habilidad el testimonio humano y la documentación judicial; consigue un texto absorbente y un esperanzador relato humanista a través de la experiencia solidaria de Bernard Joseph».

Ricardo Robbins nació el 12 de junio de 1980 en Rosario, Santa Fe, Argentina. Es licenciado en Periodismo (Universidad Nacional de Rosario), escribe en medios de la ciudad y el país hace 20 años. Es coautor del libro “Crónicas primarias” (UNR Editora) y del libro digital “Bitácora de la intimidad: palabras del aislamiento”. Colaboró en la edición 2021 del libro “Pocho Vive” (UNR Editora). Es autor, también, del relato de no ficción “El polizón y el capitán”.