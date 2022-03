Los cambios que trajo la presencialidad en la Universidad: más estudiantes y «más alegría»

La Universidad Nacional de Río Negro volvió a la presencialidad «más plena posible» desde comienzos de marzo. En palabras del rector de la UNRN, Anselmo Torres, «volver a clases fue una alegría inmensa. Poder interactuar con los alumnos es muy distinto. La posibilidad de lenguaje y de la enseñanza es corporal también. Hablar a una pantalla cansa. La alegría se notaba en los chicos, por encontrarse nuevamente, y poder interactuar físicamente», dijo Torres en diálogo con «Digan con digan», por RN radio.

En su análisis, aunque en el 2020 la virtualidad fue al principio una novedad que hizo que haya más estudiantes conectados, con el paso del tiempo, esa misma virtualidad se volvió en contra. «El primer año nos sorprendió gratamente. Estimábamos que le rendimiento de los estudiantes y la cantidad de alumnos iba a disminuir. Pero eso no ocurrió. No sólo no perdimos alumnos, sino que se cursaron más materias. Sin embargo, en el 2021, hubo un notable desgranamiento. El cansancio se notó en el 2021».

Contra esa realidad, Torres contó que este año hubo un récord de matrícula en el 2022: hubo 8 mil nuevos inscriptos.

