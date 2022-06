Los «Nadadores del Desierto» que se probarán en el canal de Beagle

Dos integrantes del grupo “Nadadores del Desierto” aceleran por estas horas el entrenamiento para estar en su mejor forma y participar en la fiesta nacional de la “Noche más larga” organizada en Ushuaia para recibir el invierno en las frías aguas del Canal de Beagle. Los representantes cutralquenses serán parte de los 30 que desafiarán las heladas temperaturas y nadarán al menos 500 metros.



Para nadie es una sorpresa saber que en estas dos ciudades -Cutral Co y Plaza Huincul- no hay cursos de agua naturales y que quienes quieren disfrutar de un río o lago, deben trasladarse como mínimo 50 kilómetros para acceder a un espejo de agua. Y eso es lo mínimo que se desplazan Silvana Romero y Enrique Aguilera para dedicarse al entrenamiento de la natación en aguas abiertas o frías.

Los dos son oriundos de la comarca petrolera y se dedican a la natación aunque no desde siempre. Silvana explica que en 2015 empezó a tomar clases para aprender a nadar. Antes de ello había probado con varias disciplinas o actividades, pero duraba un mes. “Siempre pensaba en la excusa para dejar de hacerlo. En cambio no me pasó lo mismo con la natación”, aclaró. El natatorio municipal cubierto había abierto sus puertas y se apuntó para tomar las clases.

En el caso de Enrique, hace ocho años que se dedica a la práctica de la natación también en el mismo lugar. El gusto por el deporte no quedó circunscripto a un espacio cerrado por lo que en 2018 fue la primera vez que se anotaron a participar de una competencia de aguas abiertas.

Al año siguiente hicieron otra experiencia en aguas frías y después del confinamiento estricto que marcó la pandemia de coronavirus, cuando reabrieron los espacios deportivos iniciaron el entrenamiento en la pileta del Club Plaza Huincul. Tanto Silvana como Enrique integran el grupo “Nadadores del Desierto” y bajo el entrenamiento del profesor Matías Cortés.

Matías Cortés es el entrenador. La prueba será el próximo 20 de junio, a las 23.45. Foto Andrea Vázquez.

Los deportistas locales ya participaron de pruebas que se hicieron en Chimehuin y en Huechulafquen.

En el país existe la NAF -Nadadores de Aguas Frías- que organiza diversas competencias y también estarán presentes en Ushuaia.

La prueba consiste en recorrer 500 metros en el canal de Beagle, el próximo 20 de junio a las 23.45, y por unos 25 minutos tendrán que nadar con el agua a cuatro o cinco grados, aunque afuera el pronóstico estimado anuncia lluvia y nieve. De este modo, se suman a recibir el invierno.

A la hora de entrenarse, tanto Silvana como Enrique viajan los fines de semana hacia Villa El Chocón, y de lunes a viernes practican en las dos piletas cubiertas: la de Plaza Huincul y la de Cutral Co. “En este caso, pensamos nadar sin traje de neoprene. Los nadadores de aguas abiertas y frías pueden hacerlo con o sin traje de neoprene, pero al organización prevé un día antes hacer un ingreso al agua para probar como se siente la temperatura, si se está cómodo o no. Así que allá veremos con qué nos encontramos”, explicó Silvana.

La expectativa de los nadadores de la comarca petrolera por ahora es “llegar a hacer la prueba, ida y vuelta” y “aguantar” para terminarla, sumando experiencia.

El desafío es importante y más lo es el costo económico que implica porque hasta para entrenar en aguas abiertas y frías deben viajar. “Todo sale del esfuerzo del grupo y de nuestros bolsillos”, afirmaron.

En un principio, habían pensado viajar en auto sin embargo, las condiciones climáticas de esa época los hizo desistir. Lo harán en avión y con la esperanza que salga todo bien.

El tope de nadadores que permite la organización de este encuentro es precisamente de 30, porque es el número que pueden controlar y asistir Prefectura, teniendo en cuenta que será de noche.

Mientras Silvana y Enrique están en la provincia de Tierra del Fuego, el resto de los integrantes de este grupo se alistan para presentarse en -esa sí será competencia- General Roca.