Delfina Pignatiello anunció su retiro de la natación a los 22 años

El deporte argentino se conmocionó este viernes al recibir una noticia inesperada: Delfina Pignatiello anunció su retiro de la natación con apenas 22 años. Fue la misma deportista quien decidió copmunicar la decisión a través de su cuenta personal de Instagram.

«En mi corazón quedará para siempre el orgullo, la alegría y el honor de haber representado nuestra celeste y blanca estos años con tanta pasión. Ahora quisiera contarles que hace unos meses tome la decisión de hacer un paso al costado del alto rendimiento y la competencia. El deporte forma parte de mi vida desde otro lado, sigo nadando y estar en el agua seguirá siendo siempre mi lugar en el mundo. Me compré una cámara de fotos y emprendí un camino artístico el cual estoy explorando con mucha curiosidad, ganas de aprender y seguir creciendo. Me hace muy feliz y me hizo soñar devuelta», escribió en su cuenta de Instagram

«Gracias a quienes me acompañaron hasta aquí y quienes elijan seguir haciéndolo.

Siempre los alenté a perseguir sus sueños. Hoy agrego: anímense también a patear tableros y arrancar un nuevo juego! Elijan siempre su camino de corazón, con amor, valentía y dedicación. Ojalá se conviertan en el niñx que siempre quisieron ser ❤️ Delfi», continuó la ahora exnadadora.

