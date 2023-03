Los reclamos de Buteler y Johnston a Vialidad por la falta de obras en la Rutas 151 y 22

Durante los últimos años, la dirección de Vialidad Nacional realizó algunos trabajos en el Alto Valle, pero dejaron disconformes a muchos vecinos de diferentes localidades. En Cipolletti, la obra interminable de la Ruta 22 es el principal reclamo al organismo. A ella se suman los arreglos en la Ruta 151 y en el puente ferrocarretero que une a Cipolletti con Neuquén. Todas son obras inconclusas que dejó el organismo y que reclaman los diferentes gobernantes de Cipolletti, Catriel e incluso en Neuquén.

Esta mañana, el candidato a la intendencia de Cipolletti por el oficialismo, Rodrigo Buteler, expresó que la ciudad viene creciendo de manera exponencial, pero ese crecimiento no fue acompañado por diferentes gestiones de gobierno.

Buteler expresó “el desafío que tenemos para nuestra gestión es acompañar ese crecimiento. Sabemos que hoy tenemos un atraso importante en infraestructura porque la ciudad crece fuertemente para la zona norte, pero ese crecimiento no fue acompañando. La Ruta 22 y la Ruta 151 son rutas que están hecha un desastre y son un embudo”.

“Desde Fernández Oro la transitabilidad está colapsada a pesar de que se asfaltó la Maestro Espinosa. Tenemos que darnos un debate serio de cómo vamos a resolver la conectividad de Cipolletti en función de la zona metropolitana, en función de su relación con Neuquén y con Fernández Oro por el crecimiento que está teniendo el valle”, manifestó Buteler en LU19.

También se refirió a la obra del tren de pasajeros. “Tenemos el tren de pasajeros que porque no se arregla el puente ferrocarretero no podemos usarlo y hoy estamos imposibilitados de descomprimir la circulación entre Cipolletti y Neuquén. El tren tiene que volver, es indispensable y necesario para los vecinos”.

Agregó: “hoy pienso cuál es el rol de los municipios en los temas de agenda de la ciudad y acá hay que entender que los temas son del municipio sin importar a quien le quepa la responsabilidad. En este caso el problema es de Vialidad Nacional, lo que tenemos que hacer nosotros es ponerle fuerza a la gestión y empezar a tener un rol proactivo ante los organismos nacional o provinciales, no puede ser que sigan pasando las gestiones y sigamos sin tren de pasajeros, y sin la Ruta 22 sin terminar. Estamos muy atrasados, con lo que se viene con el gasoducto, y oleoducto el crecimiento va ser exponencial y si no resolvemos la transitabilidad se viene un caos y colapso en la conectividad. Estamos en un lugar estratégico, y eso tenemos que potenciarlo y desarrollarlo, tenemos una oportunidad para crear un nuevo parque industrial para que empresas de Vaca Muerta se radiquen en Cipolletti, pero si no resolvemos la conectividad no hay posibilidad de pensar otro parque”.

Por su parte, el legislador provincial de Río Negro y candidato a intendente por Catriel, Carlos Johnston, mostró su malestar por la situación de la Ruta 151 en Catriel.

Manifestó que “pasaron varios periodos de gobierno y se ha hecho todo tipo de peticiones para que se haga el arreglo de la ruta. Desde el primer gobierno de Alberto Weretilneck al día de hoy, y no hay avances. Esta ruta es importante porque es la ruta del petróleo, a diario ocurren muchos accidentes y ya se han cobrado muchas vidas. Yo creo que los porteños, la mayoría de los políticos, vienen en avión y no en auto, por lo tanto, no se si no se enteran o no les cuentan cómo esta ruta, pero esta ruta es para matarse”.

“La Ruta 151 fue licitada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero siempre quedamos en la grieta y el falso federalismo que a veces se fregona desde Nación. Nos interesa que estas rutas se hagan porque son necesarias, esta vaca muerta en pleno desarrollo, está haciéndose el gasoducto Néstor Kirchner, y un oleoducto desde vaca muerta a Sierra grande y debería tenerse en cuenta esta ruta. Lo he peticionado en el senado, diputados, hemos hecho notas, pero aún no hay respuestas. Seguiremos luchando para que esta ruta se haga, ya es hora que nos tengan en cuenta”, declaró.

Desde la Fraternidad, Hugo Tamborindegui habló sobre el tren del valle y aseguró que es una obra que se viene gestionando hace meses, pero ahora está parada y en el corto plazo no se va a reactivar.