Luis Caputo aseguró que «la sociedad está aguantando, aprovechémoslo»

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó hoy que la «sociedad argentina está aguantando» el ajuste que está realizando el Gobierno nacional y «además nos dice que estamos en el camino correcto». Caputo se presentó hoy en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en una jornada de trabajo impulsada por la Fundación Mediterránea-IERAL.



En la Bolsa, fue recibido como anfitrión por el actual presidente de IERAL, Osvaldo Giordano, quien fue desplazado del cargo de Director Ejecutivo de ANSES tras la caída de la Ley de Bases en enero.

El mismo día que la norma se apresta a aprobarse en Diputados, Caputo aceptó la invitación de quien pagó los platos rotos por el voto negativo de su esposa Alejandra Torres.

El ministro defendió su gestión de Gobierno y subrayó la actitud que está asumiendo la ciudadanía ante un programa que está dejando secuelas negativas en varios frentes.

«La sociedad argentina está aguantando, aprovechémoslo», señaló Caputo, y utilizó ese argumento como base para pedirles a los empresarios que lo escuchaban que se animen a invertir: «Si ustedes también confían e invierten, esto sale».

Caputo cuestionó a quienes acusan al Gobierno de «no tener un plan»

«Se habla mucho de que no había un plan y viendo el resultado de superávit, acumulación de reservas e inflación me da la sensación de que sí había un plan con res pilares fundamentales: fiscal, cambiario y monetario«, remarcó el jefe del Palacio de Hacienda.

Caputo enfatizó que «el tema semántico de si es o no un plan no me preocupa mientras logremos los objetivos».

«La sorpresa no es el resultado, la sorpresa es que finalmente Argentina hizo los deberes y que tenga un presidente con la convicción de que hay que poner todo en orden», dijo el ministro.

En línea con lo que señala a diario el presidente, Caputo subrayó que «no podemos comprometer el equilibrio fiscal, esa ancla es lo mas importante que podemos tener».

En ese sentido, sostuvo que «la ley bases no compromete en nada nuestra decisión de equilibrio fiscal. Cuando desarrollamos el plan prevemos que la ley no pasaría o tardaría en pasar, entonces tomamos las partidas que nos aseguraban que íbamos a poder llegar al equilibrio aun sin la ley bases».

También se sumó a la aseveración del presidente sobre la mejora en los niveles salariales.

«La recuperación de los salarios es clave, esta empezando y va a continuar por el resto del año»

Acerca de la inflación, Caputo remarcó que el «núcleo (que excluye el impacto de los precios estacionales) va a sorprender a más de uno».

Sobre la acumulación de reservas prometió estabilidad en las variables macroeconómicas y cambiarias para dar confianza y asegurar la liquidación de divisas.

«Si bien es cierto que viene la cosecha gruesa, hay un factor especulativo innato tanto en el productor como en la cerealera que nosotros no controlamos. Podemos garantizar la máxima estabilidad posible para reducir ese factor especulativo a la mínima expresión pero no puedo vaticinar algo que no está en nuestro control», señaló el ministro.

Caputo insistió que dado el actual cuadro de situación aún no están dadas las condiciones para sacar el cepo: «No voy a correr ese riesgo porque no hay certeza que no habrá sin ningún sofocón. Prefiero ir con los pies sobre la tierra», afirmó y despertó aplausos en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.