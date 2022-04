Luciano Castro: «Pocas veces me sentí tan incómodo y me dio tanta vergüenza»

El actor Luciano Castro recordó el inicio de su relación con la cantante Flor Vigna y reveló un detalle poco conocido o por lo menos inesperado. «Pocas veces me sentí tan incómodo y me dio tanta vergüenza algo. Y miren que si se trata de estar expuesto y pasar vergüenza…», explicó el actor en PH, «Podemos Hablar», el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé.

Según contó Castro, la frase fue parte de una charla íntima que mantuvo con Flor en aquel momento: «Un día estábamos charlando y le dije ‘¿no te gustaría que seamos novios y formalicemos?’. Y Flor me respondió que no».

«Porque aparte yo estaba convencido de que me iba a decir que sí, y me limpió como loco», agregó. De todas formas, el actor y la cantante hoy son pareja y se van consolidando en el día a día pese a este rechazo inicial.

«Al toque me explicó por qué no y tuvo un resultado que un mes después me pidió ella si quería ser su novio«, explicó.

«Nosotros nos conocimos y tuvimos dos o tres meses de cautiverio hasta que decidimos salir a la luz», concluyó Luciano Castro sobre el romance con Flor Vigna que habían blanqueado en octubre.

El recuerdo sobre Maradona

«Estábamos pasando una fiesta y había gente que tiraba petardos en la puerta para que salga Diego. En la casa de Devoto parecía que se venía abajo. Y ya sabemos cómo era Diego, no se iba a quedar en el living ni iba a subir a pedirles que dejaran de molestar. Salió, les dijo un par de cosas y estaba en chancletas parado ahi», arrancó el artista.

Luego continuó: «Dice ‘esta camioneta de mierda de quién es… La voy a romper toda'». «Y yo le digo ‘gordo, es mía’. Y me dijo: ‘Después te la pago'», añadió entre risas que se sumaban a las de los demás invitados, Gonzalo Heredia, Abel Pintos, Mica Viciconte y Belu Lucius y las del conductorAndy Kusnetzoff.

«Ese no fue un día de furia mío, fui parte. El gordo (en referencia a Maradona) no quería perder su postura, entonces con carpa me dijo ‘después te la pago'», remató.