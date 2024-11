Mapa | El inhóspito lugar del norte de Neuquén donde terminó el motorhome de los turistas belgas

El operativo para retirar el motorhome de los turistas belgas se extendió más de lo esperado. El lugar inhóspito donde quedó varado el inmenso camión dificultó el trabajo de ingreso con máquinas y a cuatro días del hecho, los turistas siguen sin poder continuar su travesía de rondar por rutas argentinas.

Un informe policial dio a conocer la ubicación exacta de donde quedó volcado el motorhome belga. Las coordenadas que enviaron los turistas a través de una señal satelital internacional permitieron constatar que habían quedado en el medio de la nada.

Desde una base de Texas, Estados Unidos, lograron informar a las autoridades argentinas que el camión sufrió el accidente en la Ruta 43 camino a Las Lagunas de Los Cerrillos que se encuentra en cercanía al río Manchana Covunco y río Varvarco.

Las coordenadas en el mapa permitieron ubicarlos en el extremo norte de la provincia, una zona que se encuentra a kilómetros de cualquier ciudad.

El lugar es tan inhóspito que ni siquiera hay señal telefónica por lo cual los turistas corrieron con la suerte de poder emitir una señal satelital que desde Estados Unidos llegó a la Argentina.

Si bien el motorhome está preparado para terrenos irregulares, esta vez no pudo atravesar la ruta provincial que tras la temporada de invierno quedó afectada por el deshielo dejando un terreno sensible a pesos grandes. Además el sitio donde los turistas quedaron varados no está habilitado para el paso de vehículos y por esta situación las autoridades policiales no han logrado sacar el vehículo de la zona.

Cómo es la Ruta Provincial 43 de Neuquén

La Ruta Provincial N°43 en Neuquén une las localidades de Chos Malal hasta Varvarco y el Área Natural Protegida Domuyo.

Pasando Varvarco, el estado de este camino es de ripio consolidado con algunos tramos de cornisa. Llegando a la base del volcán Domuyo, trepa la montaña de forma abrupta y el camino se hace más angosto. En invierno es intransitable por la nieve.

La Ruta 43 desde Varvarco al área protegida de Domuyo está lleno de badenes, subidas, curvas y contracurvas, puentes angostos y precipicios. Normalmente se puede hacer en auto pero según las condiciones particulares del camino, recomiendan camioneta o vehículos 4×4.