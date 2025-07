Más estafas en el Alto Valle: otra ciudad en alerta por falsos recolectores de basura

En Cipolletti, alertaron por hombres que fingen ser personal de Cliba. Sin embargo, la empresa no trabaja en la localidad.

Al igual que en Cipolletti, la Municipalidad de Plottier alertó por falsos recolectores de basura que venden bolsas de residuos en distintos puntos de la ciudad. Dicen ser parte del área de recolección de residuos y, bajo esa excusa, piden datos personales. «Cuidado con posibles estafadores», advirtieron.

En el caso de la ciudad rionegrina, los estafadores se hacen pasar por personal de Cliba. Sin embargo, desde la Municipalidad aclararon que la empresa no presta servicios en Cipolletti y descartaron que sus empleados vendan bolsas de residuos.

Asimismo, en Plottier, la municipalidad negó que haya empleados estatales ofreciendo este tipo de productos en la localidad. Por este motivo, solicitaron «verificar siempre la autenticidad de los representantes municipales antes de proporcionar información o realizar compras».

Fingen ser municipales de Plottier y piden datos personales

«La municipalidad de Plottier informa no tiene personal que visite domicilios pidiendo datos personales. Si recibís visitas sospechosas, no proporciones información y comunícate con las autoridades», señalaron. Además, remarcaron que «dicha actividad no está autorizada».

La municipalidad pidió alertar a la Policía en caso de tener éstas visitas. Foto: archivo.

En este contexto, el gobierno local pidió no realizar ninguna compra y dar aviso inmediato a la policía en caso de recibir estas visitas.