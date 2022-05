Después de tantos días Matías, el joven baleado en Cipolletti despertó del coma

El joven herido en una plaza de Cipolletti, despertó del coma luego de estar más de un mes y medio inconsciente. Actualmente se encuentra internado en el hospital local, esperan que mejore para poder tomarle una declaración testimonial.

Matías Vásquez estuvo internado en coma desde el 16 de abril. Aquel día recibió un disparo que salió del arma de un policía de Cipolletti. El disparo le perforó el pulmón y le fracturó al menos cuatro costillas. Para salvarlo tuvieron que intervenirlo de urgencia.

Luego de más de un mes, Matías despertó. El abogado de la familia, Michel Rishmann aseguró que «Matias ya no está en coma inducido, él despertó, pero no puede hablar porque no tiene capacidad pulmonar. Ahora estamos a la espera de que mejore y pueda hablar para poder tomarle la declaración testimonial».

Además, el abogado adelantó que las pericias a la escopeta del cabo Águila ya fueron realizadas en Viedma por un organismo propio de la fiscalía. «Estamos a la espera, esperamos en las próximas semanas tener los resultados».

Actualmente la causa sigue en proceso, están en la etapa de juntar pruebas para realizar el control de acusación formal. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado cuando el cabo de la Comisaría Cuarta Franco Águila disparó su escopeta disuasiva contra el cuerpo de Matías Vásquez.

Se estima que estaba a menos de dos metros de distancia. El cabo fue imputado por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser efectivo policial.

A causa del hecho quedó detenido en una comisaría de la localidad, le dictaron seis meses de prisión preventiva.