Mujeres y dictadura: 19 historias de vida y lucha sobre lo que pasó el 24 de marzo en Río Negro

Hace 48 años una mancha negra en la línea del tiempo, las hirió de gravedad, pero no las mató. Hoy todas, las 19, con una sonrisa en el rostro mezclada con lágrimas de dolor y de rencor, saben que por más violencia, por más terrorismo de Estado, por más miedo impartido, la dictadura no pudo quebrarlas. El deseo de Nunca más y de dar vuelta las injusticias, es más fuerte.

Son 19 mujeres de Río Negro, de Viedma, Cipolletti, Villa Regina, Jacobacci y Bariloche; que vivieron en carne propia el último golpe de Estado de 1976 y que fueron parte de una investigación regional hoy reconocida por la Unesco, a nivel mundial. Detenidas, desaparecidas, secuestradas, algunas familiares, esposas de detenidos quienes tuvieron que sostener el hogar. Cuentan cómo ser mujeres, jóvenes, estudiantes, trabajadoras o militantes políticas en los 1970.

“El 24 de marzo del ‘76 estaba en mi oficina aparecen tres militares. Uno me pone un arma larga y dice que recoja mis cosas que me esperaba un coche. Yo estaba embarazada de Rebeca”, recordó Nilda Nervi, de Viedma. La detuvieron tres veces y en la última quedó incomunicada. Estuvo en una piecita del hospital durante doce meses. “Yo todavía no sé porqué”, aseguró. Habló sobre su detención el 24 de marzo de 1976 cuando era directora del Ministerio de Asuntos Agrarios del Gobierno provincial de Mario Franco. Nilda transitaba un embarazo y tuvo que parir en esas condiciones. Ella era docente y militaba en la Juventud Peronista (JP). Vivió el sufrimiento de sus hijos, la falta de trabajo, la solidaridad de los más humildes y el apoyo familiar.

Todas contaron el pasado con detalles pero también pensaron en el futuro. “En algún momento no van a estar las Abuelas buscando a sus nietos y no van a estar las Madres, tampoco vamos a estar nosotros y nosotras, pero si van a estar las nuevas generaciones, nuestros hijos y nuestros nietos que van a seguir luchando, generando cosas que hagan este mundo más habitable”, reflexionó Elida Sifuentes de Cipolletti. Ella fue secuestrada y sobrevivió en un Centro Clandestino de Detención y Tortura mediante la organización que se dieron las mujeres detenidas ilegalmente en la Cárcel de Devoto. Luego de lograr la libertad, dio pasos para concretar sus proyectos de formar una familia, el retorno a la universidad y al trabajo, pero no sin la lucha por los derechos humanos como estandarte.

La revalorización de sus experiencias e historias de vida durante la dictadura pretende dotar de una mirada y perspectiva de género a las políticas públicas de “Memoria, Verdad y Justicia”. Las 19 forman parte del trabajo denominado “Mujeres y Dictadura. Archivo audiovisual de historias de vida de mujeres que vivieron la última dictadura en Río Negro” que surgió en 2017 y en 2023 fue incorporado al Registro “Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe” en reconocimiento de su significado para la memoria colectiva.

“Hace bien que saber que a pesar de todo lo que vivimos y todo lo que pretendieron y toda la intensidad que tuvo el terrorismo de Estado, no pudieron” Elida Sifuentes, víctima del golpe del 76 Cipolletti

“Son testigas de la historia. Escucharlas cómo han podido elaborar en términos conceptuales y políticos lo que les ha sucedido. Eso es importantísimo porque como pueblo, como sociedad tenemos que pensar en lo que pasó, en los orígenes, antecedentes y las consecuencias”, dijo Noemi Labrune de Cipolletti, ya fallecida, quien brindó su mirada en la presentación. Noemí fue la fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén y fue una de las 19 voces seleccionadas. Eran sus últimos días y ella solo sabía reír. A pesar de que sus relatos eran escalofriantes, aportó todo lo que pudo a la causa por la memoria y por el “Nunca más”. Para muchas, Noemí fue maestra en el arte de contar la verdad y pelear por justicia.

“Me acuerdo que salió en La Nación un recuadro que decía que fueron abatidos los subversivos. Con nombre de guerra, mi hermano era Chicho” Estela Delpech, víctima del golpe del 76 Bariloche

Nora Rivera nació en Cinco Saltos y en el 72 empezó a estudiar en la Universidad del Comahue. Participaba de grupos de lectura y discusión política y era integrante de los grupos Crear DINEA de alfabetización. En junio del ‘77, Nora fue secuestrada junto a otras compañeras de la carrera y estuvo detenida en La Escuelita de Bahía Blanca.

“Parecía que era siempre de noche porque en ese lugar todo estaba suspendido, el tiempo, los ciclos día y noche” Nora Rivera, víctima del golpe del 76 Cipolletti

Gloria del Pilar Zoratti Volponi nació en Ingeniero Jacobacci, es maestra y militante radical. El 4 de abril de 1978 secuestraron a su marido Carlos mientras trabajaba en un camión. Sufrió violencia como muchas otras mujeres y familiares de detenidos-desaparecidos. Recién a los dos días de la desaparición de su esposo le tomaron la denuncia. Sola y con la ayuda de sus padres crió a sus hijos.

“La vida tiene sus altibajos, pero mientras haya vida hay esperanza. Haber herido a una o dos generaciones es un daño irreversible” Gloria Zoratti, víctima del golpe del 76 Jacobacci

La investigación que recopiló estos testimonios fue de tal magnitud y repercusión que hasta la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco) homenajeó el trabajo realizado por un equipo de investigadores y profesionales de las Ciencias Sociales.

El trabajo comenzó a desarrollarse en 2017. A partir de 2018 empezaron a realizar las entrevistas en toda la provincia y las finalizaron en 2020. Se realizó en conjunto entre el Archivo Provincia de la Memproa Río Negro (APM), el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (Ciedis) de la la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Asociación Civil de Familiares y Víctimas del terrorismo de Estado de Río Negro y el Gobierno de Río Negro.

Crisis y el anclaje actual

Aún hoy, todas ellas dicen con la fortaleza que caracteriza a las mujeres, que hay un motivo por el cual seguir luchando y eso nos pone de pie. Casi cinco décadas después de aquel 24 de marzo, ponen el rostro para relatar lo vivido una y otra vez, diciendo que hay esperanza y expectativa en las nuevas generaciones.

El contexto actual de crisis múltiples, económica, sanitaria, social, ambientales, pero sobre todo de “profundos cuestionamientos a la democracia, de discursos de odio, negacionismo, de cuestionamientos en términos de derechos”, aseguró la investigadora de la Universidad de Río Negro y una de las profesionales que lideró el equipo, Mariana Rulli, en el marco de la asunción del nuevo Gobierno Nacional.

Resulta esencial poner en valor la tradición democrática de los feminismos con la expansión de los derechos humanos” Mariana Rulli, investigadora UNRN

“Acá pasaron cosas”

“Sabemos mucho sobre lo que pasó en la dictadura en los grandes centros urbanos, como La Plata, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, pero sabemos muy poco sobre la Patagonia y de circula la idea de que ‘acá no pasó nada’ y en realidad sí, pasaron muchas cosas”, aseguró Mariana Rulli.

Otro de los pilares del proyecto, según Rulli, fue dotar de perspectiva feminista al suceso y utilizarlo como hilo conductor también en las entrevistas. “Construimos todo el cuestionario a partir de los temas que aparecen en los Encuentros Nacionales de Mujeres”, aseguró y dijo que la idea fue unir el 8 marzo como mes de las mujeres y el 24, el de la memoria. Por último, dijo que es un proyecto de extensión universitario lo que implica construir conocimiento en comunidad y en territorio.

Quiénes son las 19 protagonistas

Marta Rodríguez, Viedma

Estela Delpech, Bariloche

Nilda Nervi, Viedma

Beatriz Padin, Bariloche

Cristina Cevoli, Viedma

Mimi Bringue, Viedma

Vilma Rial, Viedma

Elida Sifuentes, Cipolletti

Maria Teresa Causa, Bariloche

Nora Rivera, Cipolletti

Cecilia Lini, Viedma

Martha Bronstein, Bariloche

Noemi Fiorito de Labrune, Cipolletti

Marta Borda, Villa Regina

Georgina Maders, Viedma

Mirta Diaz, Viedma

Gloria Zoratti, Jacobacci

Galdys Elvira, Viedma

Gladys Sepulveda, Cipolletti

El equipo de trabajo de «Mujeres y dictadura»

El equipo de trabajo estuvo formado por: Mariana Rulli, investigadora de la UNRN y doctora en Ciencias Sociales; Adriana Battiston, licenciada en Psicopedagogía y trabajadora del Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro; Eugenia Cattáneo, psicóloga e integrante de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro, Lucía Zanfardini, profesora en Letras; Julia del Carmen, socióloga e integrante de la Asociación de Familiares y Victimas del Terrorismo de Estado de Río Negro; Elida Dalia Vhaina, bibliotecaria/documentalista en el Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro y militante de la APDH Viedma; Javier Torres Molina, licenciado y doctorado en Comunicación Social y Julián Arribas, licenciado en Ciencias Políticas.