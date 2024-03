24 de marzo: Charlas debate, intervenciones artísticas y vigilas a 48 años del golpe cívico militar

La memoria no cesa y las actividades previas a la marcha de las Madres de Plaza de Mayo el domingo 24 de marzo por los 48 años del golpe cívico militar en la región, se realizan en varias localidades del Alto Valle con convocatorias artísticas, charlas debate y vigilias musicales en algunas ciudades. Esta tarde a las 15,30 las Madres realizarán la ronda de los jueves y a las 20, en Neuquén capital se proyectará el documental «Camino de Regreso».

Las Madres de Plaza de Mayo, Alto Valle de Río Negro y Neuquén Inés Ragni y Lolín Rigoni, marcharán hoy a las 15,30 en la ronda de los jueves, con la convocatoria al público del grupo de apoyo a las Madres. Será en torno al monumento a la Madre, ubicado en Olascoaga e Independencia.

A las 16, el Centro de estudiantes de Trabajo Social organizó una radio abierta en la Universidad Nacional del Comahue, sede Neuquén.

A las 18 en «Malapalabra» casa librera, se proyectarán el corto «Memoria, Verdad y Justicia», los juicios de Bahía Blanca, con poesía y música en Ministro González 63. La actividad está organizada por Patria Grande.

A las 18, en la Sala de Arte Emilio Saraco la municipalidad de Neuquén propone una «tarde de estampas» en prendas y papeles, con la iniciativa «Prensa Libre» que se realizará en conjunto con la Asociación Neuquina de Artistas Plásticos (ANAP) y la Colectiva Estampida Gráfica. Hasta las 21, habrá varias prensas calcográficas para realizar estampas junto a Anap.

A las 20 en la casa Marx (San Luis 820) de Neuquén se proyecta el documental «Camino de Regreso», de la cooperativa audiovisual «Activa» la presencia de Dora Seguel y las realizadoras Violeta Arzamendia y Luciana Rodriguez Dacunto.

Viernes

En Roca, a las 18, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se presentará el libro «Muerta o Presa», con su autora, la periodista Irina Hauser. La actividad será en el aula 35, con la moderación de la comunicadora Patricia Chaina , organizado por la Unter y UEJN.

El viernes a las 19 en la Universidad de Plaza Huincul a las 19, el grupo familiares y de ex detenidos desaparecidos de Cutral Co y Plaza Huincul organizó «Pañuelos por la Memoria», una pintada de pañuelos en la vereda que se repetirá el sábado a las 19 también en Roca y H.Rodríguez de Cutral Co.

El viernes a las 21 se proyecta el film «Tres cosas básicas» en Deriva Teatro (Sarmiento 841, Neuquén), con una charla – debate posterior con la nieta Sabrina Gullino Negro, de modalidad virtual. Fue organizada por la red por la Identidad, nodo Neuquén y Fiske Menuco, Hijes Alto Valle y Jóvenes por la Memoria.

En Cipolletti a las 20 en el Salón de Usos Múltiples de la UNTer (Paraguay 474) se proyectará el documental del realizador Sebastián Kohan «Villa Olímpica», con charla debate posterior. La entrada es libre y gratuita.

En Neuquén capital, a las 20.30 en Casa de las Culturas (Irigoyen 656) se llevará a cabo la charla y presentación de la muestra itinerante «La Memoria nos Une: 48 años -48 fotos» organizado por la subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Organizado por la jefatura de gabinete de la municipalidad de Neuquén, viernes 22 de 18 a 20hs se convoca al kiosco Histórico, ubicado en Avda. Argentina y Alberdi, donde se exhibirán y estarán a la venta libros de las Madres de Plaza de Mayo, filial Alto Valle «Ni Un Paso Atrás» y «Madres 40 años, 30.000 hijos», además de la folletería e información sobre el día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia.

Sábado



En Plottier, el 23 de marzo a las 20 en la Plaza San Martín se organizó una «vigilia y abrazo cultural», con actividades coordinadas por Octubres Plottier y el movimiento Poder Vecinal.

En Zapala, a las 18 se convocó a una «pintada de pañuelos» y «pintada de remeras» con artistas locales, lo organizó «Memoria Activa Pablo Córdoba» y la mesa coordinación por los Derechos Humanos de Zapala, en la plaza de Los Próceres.

También habrá «vigilia» con actividades artísticas en el Anfiteatro Gato Negro a partir de las 20, de Neuquén capital.

Inés y Lolin, las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle. (Foto Matías Subat)

Domingo 24 M

A 48 años del golpe cívico militar del 24 de marzo las Madres de Plaza de Mayo Alto Valle convocaron a las 19,30 para la marcha que saldrá desde monumento a San Martín con el lema «seguimos en las calles contra el ajuste y la represión», Ni Un Paso Atrás.

Desde las 18 en la puerta de la Escuela de Bellas Artes, el grupo «El País de Sí Me acuerdo» esperará la convocatoria de las Madres Inés Rigo y Lolín Rigoni con un espectáculo artístico de canciones prohibidas durante la dictadura cívico militar.

Por la mañana del 24 de marzo habrá una marcha en Centenario, con la convocatoria de la biblioteca popular Jorge Fonseca y el Instituto de Formación Docente a marchar desde la plaza Eva Perón a las 9,30 hacia la plaza de la Memoria, en Honduras y Perú, donde se realizará un acto por los 48 años del golpe con la misma consigna de las Madres «seguimos en las calles contra el ajuste y la represión».

En Neuquén, a las 10, el gobierno provincial realizará el acto oficial por el día Nacional por la Memoria, por la Verdad y la Justicia en el señalamiento del centro clandestino «La Escuelita» en Lastra y Chaco, en la vereda del Batallón 181, inmediaciones de la avenida Mosconi (ex ruta 22).

También por la mañana, en Cipolletti, a las 10,30 en el Memorial de Diagonal España e Irigoyen, en la plaza de la Justicia, se realizará una «Jornada Activa»en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

En Zapala, organizada por la mesa de coordinación por los Derechos Humanos y Memoria Activa Pablo Córdoba, concentrarán para marchar a las 18, con proyección de la película «1985» en la Plaza de Los Próceres.

Lunes

El Lunes 25 de marzo a las 9,30 en el monumento Rodolfo Walsh , de Neuquén se llevará a cabo en la plazoleta Periodistas Neuquinos el acto por el día del Trabajador de Prensa organizado por el Sindicato de Prensa de Neuquén, con un «cartelazo» en contra del cierre de la Agencia Nacional de Noticias Télam.

En Roca, a las 18,30 en San Juan y Gelonch, edificio del gremio de los Trabajadores de la Educación se llevará a cabo una «Jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia», organizado por la biblioteca sindical de la UNTEr, con la proclamación como Casa de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Martes

El martes 26 a las 18, en la ex U9 de Neuquén, Entre Ríos 303, el comité Provincial de Prevención contra la Tortura y tratos crueles e inhumanos convocó a un debate y conversatorio con Dora Seguel y el historiador Pablo Scatizza con el planteo «Memorias del Terrorismo de Estado en la U9». El cierre artístico estará a cargo de la música Noe Pucci.

Miércoles en el lugar donde funcionó «La Escuelita»

El juicio por la responsabilidad civil de la Dictadura en la región se reanudará el miércoles 27 de marzo, en los fondos del Batallón 181 de Ingenieros de Montaña, donde funcionó el centro clandestino «La Escuelita» y donde estuvieron cautivas en 1976 y 1977 más de 100 personas perseguidas políticas durante la dictadura cívico militar. Fue el último lugar donde se conoció que estaban con vida muchas de las y los desaparecidos de la región. La inspección ocular se programó a las 8 en los portones de Lanin y Chaco, de Neuquén capital, encabezado por el tribunal oral federal 1, seguido por la fiscalía, defensas, querellas y sobrevivientes citados para la pericia.