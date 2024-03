24 de Marzo: actividades y marchas por el Día de la Memoria en Neuquén y Río Negro

Las agrupaciones y movimientos sociales de Río Negro y Neuquén adelantaron que están preparando distintas actividades para el próximo 24 de marzo para conmemorar el Día Nacional de Memoria, Verdad y Justicia en la región.

Como cada año, este 24 de marzo llegará con una jornada llena de actividades y movilizaciones. El día volverá a convocar colectivamente a miles de personas que se reunirán con el objetivo de reafirmar el compromiso con el respeto de los Derechos Humanos.

Si bien el gobierno del presidente Javier Milei confirmó que el feriado del próximo domingo 24 se mantendrá en el calendario pero que no está previsto que se haga ningún acto o actividad oficial para conmemorar el día, las agrupaciones sociales se mantuvieron firme y adelantaron que realizarán actividades.

Cabe recordar que este año desde la CGT anunciaron que «por primera vez, se movilizará el 24 de marzo en compañía de las dos CTA y los movimientos sociales«, por lo cual se espera que tanto a nivel provincial como nacional, la movilización sea multitudinaria.

Neuquén

En Neuquén, desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial de Neuquén y Alto Valle, bajo el lema de «seguimos en las calles contra el ajuste y la represión», realizaron una convocatoria para el 24 y citaron a todas las personas a reunirse en el monumento a San Martín a las 19.30.

Indicaron que la convocatoria se hace con el objetivo de visibilizarse en reclamo de «Verdad y Justicia» por los 30.000 desaparecidos y desaparecidas en la última dictadura militar en Argentina.

Desde las 18 en la puerta de la Escuela de Bellas Artes, el grupo «El País de Sí Me acuerdo» esperará la convocatoria de las Madres Inés Rigo y Lolín Rigoni con un espectáculo artístico de canciones prohibidas durante la dictadura cívico militar.

Por la mañana del 24 de marzo habrá una marcha en Centenario, con la convocatoria de la biblioteca popular Jorge Fonseca y el Instituto de Formación Docente a marchar desde la plaza Eva Perón a las 9,30 hacia la plaza de la Memoria, en Honduras y Perú, donde se realizará un acto por los 48 años del golpe con la misma consigna de las Madres «seguimos en las calles contra el ajuste y la represión».

Roca

En la ciudad de Roca, desde el Observatorio de Derechos Humanos explicaron que a lo largo de la semana se organizaron charlas en diferentes escuelas y en la Fadecs (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) con la proyección, a estudiantes, de la película «1985» para generar debates entorno a lo que significa la dictadura.

También este sábado 23, el sindicato Unter, junto al Observatorio y la Asamblea por el Arte, llevarán adelante diversas actividades culturales en el centro, específicamente sobre Avenida Roca y Tucuman, donde intervendrán con cuentos y canciones que fueron prohibidas.

Finalmente el domingo 24, las organizaciones se reunirán en la plaza Belgrano, donde habrá actividades pictóricas, escultura, murales, culturales y musicales a partir de las 15. Luego se concentrarán y marcharán a las 18 desde la plaza Belgrano.

Villa Regina

En la ciudad de Regina los gremios y movimientos sociales anunciaron que harán una movilización en la zona céntrica de la ciudad para conmemorar este 24 de marzo.

Informaron que se hará un festival bajo el lema «Memoria Sí» e indicaron que la misma será una propuesta para darle «frente al avasallamiento que impone el gobierno nacional: nunca más, ni un paso atrás». También se realizará una campaña solidaria para los comedores y merenderos de la ciudad.

Detallaron que la convocatoria es a las 18 en la plaza de Los Próceres.

Cipolletti

En Cipolletti, iniciaron este miércoles las actividades por el 24M en la Facultad de Psicología. A las 16 proyectaron «Infancias clandestinas», en la sala de estudios y luego hubo un aula inmersiva. El viernes 22 habrá un conversatorio llamado «Todo está guardado en la memoria» y el sábado 23, habrá una vigilia. Será a partir de las 22 con el documental «70 y pico».

El domingo, 24 de marzo, se realizará una marcha junto a organizaciones sociales en la plaza San Martín. Desde el Frente de Izquierda Unidad anunciaron que se reunirán a partir de las 10.30.

Viedma

Este día será conmemorado en Viedma con diversos eventos y actividades. A las 10 de la mañana, la municipalidad llevará a cabo el acto oficial en el Jardín de la Memoria, situado en el Centro Municipal de la Cultura. Esta jornada contará con actividades destinadas a niños y niñas, así como también se realizarán rondas de charlas para reflexionar sobre la memoria histórica.

Posteriormente, a las 17, se llevará a cabo una concentración en la plaza San Martín, desde donde partirá una marcha en memoria de las víctimas.

Además, el viernes 22 de marzo, en el campus de la Universidad de Río Negro, se llevará a cabo una pintada de pañuelos en memoria de los desaparecidos. Esta actividad estará abierta a toda la comunidad.

Bariloche

En Bariloche, como ocurre todos los años, las organizaciones sociales se reunirán en el Centro Cívico por la mañana, para realizar una repintada de pañuelos.

Por la tarde a las 17 en Onelli y 25 de mayo, desde ese punto iniciarán una movilización con dirección al Centro Cívico.

24 de Marzo: Milei mantiene el feriado pero sin actos

A diferencia del 2023, esta vez el gobierno liderado por Javier Milei optó por mantener el feriado del 24 de marzo, pero no tiene previsto realizar ningún acto para recordar a las víctimas del golpe de Estado de 1976. El libertario se mantiene la postura de cuestionar la historia oficial y abrir debates sobre la memoria histórica del país.

Fuentes del entorno del presidente señalaron que no hay intenciones de trasladar el feriado al viernes o al lunes como puente turístico, ya que se trata de una fecha considerada «inamovible» en el calendario nacional.

Desde el Gobierno de Javier Milei, no tienen previstas actividades específicas para ese día.