Multa de $27 millones para los responsables de originar el incendio en el Tercer Puente de Neuquén

Por un incendio intencional en una chacra del Tercer Puente, el Municipio de Neuquén comunicó que la multa para los responsables está estimada en 27 millones de pesos. El hecho fue el lunes por la tarde y afectó más de 20 hectáreas. Siete personas resultaron heridas, entre ellas un funcionario.

Desde el Ejecutivo local indicaron que se multó al propietario de la chacra donde se desencadenó el fuego y que la contravención fue labrada el miércoles. Explicaron que reunió tres infracciones ambientales.

Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, contó que la multa se hizo a la “sociedad anónima que tiene la titularidad de este bien, un predio de más de 20 hectáreas que fue afectado en su totalidad por este incendio que nosotros consideramos que fue intencional”.

Detalló que el acta que se labró detalla infracciones por la quema a cielo abierto, la intencionalidad de los hechos y la contaminación ambiental por las emanaciones de humo que se generaron.

“El módulo ambiental vale el doble que la de tránsito, y además hay que multiplicar por la superficie afectada”, afirmó el funcionarioy explicó que por todo el valor de la multa alcanza los 27 millones de pesos.

Incendio en Neuquén: hay pruebas que fue intencional

Baggio aclaró que después “dependerá el fallo de la Jueza de Faltas, ellas analizarán las pruebas , y el descargo que probablemente harán y a partir de ahí la Jueza falla y tomar una decisión”.

Sobre los argumentos que concluyeron en estas tres penas, explicó que se considera que fue intencional porque “tenemos pruebas documentales, video, filmaciones donde se puede ver claramente que fueron cinco focos separados entre sí en la margen izquierda de la ruta que conduce al Tercer Puente y cuatro o cinco de margen derecha también separados a una distancia importante uno del otro”.

Agregó que el terreno no cumplía «con los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier vecino: no estaba cerrado y no estaba limpio. Eso ya no es zona de chacras”.