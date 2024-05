Murió Diego Rojas, periodista y escritor: así lo despiden sus colegas en las redes sociales

El periodista e investigador Diego Rojas murio en la madrugada de este lunes, tras permanecer internado tres días en el hospital. Torres tenia 47 años y hacía meses que venía sufriendo complicaciones fruto de un trasplante de hígado realizado durante la pandemia. Colegas, compañeros y amigos lo despidieron en las redes sociales.

Rojas se desempeñaba en la sección Cultura del medio Infobae y fue autor de varios libros, entre ellos, la investigación ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, que fue llevada al cine y el periodista fue clave para la condena al gremialista José Pedraza, ya fallecido.

En 2010, tras el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, Rojas se reunió con Pedraza y obtuvo una entrevista que, años más tarde, un tribunal usaría para condenar al gremialista como partícipe necesario de ese asesinato.

Además, Rojas fue redactor en jefe de la revista Veintitrés y editor de la revista Contraeditorial, mientras que condujo el podcast cultural de Fundación Proa, también escribió en Clarín y en el suplemento cultural ADN de La Nación.

Según indicó Infobae, la familia contó poco después de aprender solo a leer, se llevaba a los rincones el libro de Educación Cívica de su hermana y leía sobre historia en secreto, mientras que en el último tiempo, estando ya internado, quiso leer las actas judiciales del caso por el asesinato de León Trotsky, en México.

Diego Rojas había nacido en Buenos Aires en 1977, era hijo de una familia proveniente de Bolivia, país donde vivió por algunos periodos, era egresado del Colegio Lasalle, estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires, pero dejó la carrera para meterse de lleno en su pasión, el periodismo.

Además de ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, publicó los libros Argentuits, El kirchnerismo feudal y La izquierda, donde a través de diversos episodios históricos, como la llegada del enviado de Karl Marx a la Argentina reflexiona sobre los esfuerzos para construir una era nueva en el país.

«Trosko hermoso», «un periodista admirable», «un bebedor de negronis», estas son algunas de las palabras que colegas y amigos dedicaron a Diego Rojas.

Martín Caparrós, recordó a Diego con sus «anteojos negros trotskyitas», y mencionó su propia conexión con él a través de una película en la que interpretó su búsqueda para averiguar quién mató a Mariano Ferreyra. Concluyó brindando por el «salud, Diego, y hasta siempre».

Qué tristeza la muerte esta mañana del colega y escritor Diego Rojas. Tenía solo 47 años. No superó las complicaciones causadas por un trasplante. Militante de izquierda, comprometido, provocador, auténtico, fue autor de varios libros, entre ellos, la investigación ¿Quién mató a…

Adiós amigo querido, @zonarojas Te recordaré siempre como un gran amigo, lleno de ilusiones, con ganas de vivir hasta el último día, trosko por siempre, de la mejor gente que he conocido. Ahora lloro por vos pero prometo recordarte con alegría junto a tantos amigos que quieren 💔 pic.twitter.com/fuycQR63ZN

Claudia Piñeiro le dijo adiós a su «amigo querido», recordándolo como alguien lleno de ilusiones y ganas de vivir hasta el último día, prometiendo recordarlo con alegría junto a tantos otros amigos que lo querían.

Franco Torchia expresó su «tristeza infinita» y le envió un abrazo allá donde esté, recordándolo como alguien presente en todas partes y agradeciéndole por la risa.

Falleció Diego Rojas, un trosko hermoso, un periodista admirable, alguien que no tranzaba nunca con el poder, un bebedor de negronis, un tipo divertidísimo que me alegraba el día cuando me lo cruzaba. Chau, Diego. Te quiero mucho.