Murió el último relojero de Neuquén: adiós a “Cachín” Filipponi, referente de un oficio inolvidable

Neuquén despide en este 2025 a Arturo Enrique “Cachín” Filipponi, histórico relojero que durante más de medio siglosostuvo una de las relojerías más queridas de la ciudad junto a su compañera de vida. Su muerte a los 88 años genera pesar en una comunidad que lo recuerda como un artesano del tiempo.

En 1970 Cachín Filipponi y Marta Rodríguez abrieron Fil-Mar, una relojería-joyería que supo ganarse el cariño de la gente. Ubicada sobre calle Roca, se convirtió en punto de referencia para generaciones de neuquinos.

Allí no solo se reparaban relojes: se escuchaban historias, se intercambiaban anécdotas y se cultivaba una relación de confianza que hoy resulta cada vez más difícil de encontrar. Con su buril y su paciencia, “Cachín” mantuvo vivo un oficio minucioso, honrando una era en la que el tiempo se medía con la paciencia y la dedicación de un artesano.

Arturo Enrique “Cachín” Filipponi y Marta Rodríguez, dueños de Fil-Mar. Foto: Matías Subat.

Vecinos, clientes y colegas lo recuerdan como un hombre sencillo, dedicado y apasionado por su trabajo. Su figura quedó asociada al esfuerzo cotidiano, al comercio de cercanía y a una forma de trabajar que priorizaba la calidad y el trato humano por sobre la rapidez.

Arturo Cachín Filliponi. Foto: Matías Subat.

El cierre del local, ocurrido el año pasado tras 54 años de actividad ininterrumpida, ya había marcado el final de una era. Su fallecimiento la semana pasada termina de sellar ese capítulo de la historia comercial y cultural de Neuquén.

Con la muerte de Arturo Filipponi se va mucho más que un relojero: se despide uno de los últimos representantes de un oficio que dejó una huella profunda en la memoria de la ciudad de Neuquén.