Murió la mamá de Florencia Penacchi: «No descansaremos en la búsqueda»

En las últimas horas se conoció la muerte en Neuquén de Nidia Aguilera, mamá de Florencia Penacchi , la joven desaparecida desde el 2005 en Palermo. Su familiares subrayaron que seguirán adelante con la búsqueda de la estudiante. Nidia falleció sin saber lo que ocurrió con su hija.

“Un momento tremendamente triste. Y con la angustia permanente por la desaparición de Flor. Por un lado, pienso que Nidia estará ahora aliviada de esa tremenda ausencia y en un punto es lo que único que me reconforta que no estará sufriendo”, señaló a a RÍO NEGRO, Eliana Fernández, sobrina de Nidia Aguilera.

La desaparición de Florencia Penacchi fue en 2005. Hubo personas que aseguraron que la vieron, pero nada en concreto. La última vez fue vista en Palermo. En ese momento tenía 24 años. Alquilaba un departamento sobre calle Güemes. En Buenos Aires estudiaba Licenciatura en Economía en la UBA.

“Desde entonces la vida de Nidia y de todos los que la queríamos cambió”, expresó Fernández.

Sus restos son velados en la sala de CALF, sobre calle Bahía Blanca.

Recordó a su tía como alguien «muy inteligente, culta, templada, sensible». Además como una «brillante profesional de la medicina». Nidia Aguilera fue una reconocida neuróloga. Trabajó en el ámbito publico y privado.

Indicó que su tía tuvo un ACV hace unos años “y se recuperó muy bien”. Dijo que el fallecimiento “fue algo repentino”.

Fernández contó que el hijo de Nidia, Pedro Penacchi, llegará por la tarde a Neuquén. Viajará en avión desde Buenos Aires.

“A Pedro y a Flor los conozco desde que nacieron, fui a cada acto que tuvieron en la primaria y luego a sus egresos”, expresó.

El nombre de Florencia contó que lo decidió Nidia, por su día de nacimiento: 21 de septiembre.

Agradeció el apoyo que han tenido durante estos años de tantas personas e instituciones, entre ellas mencionó a ATEN y a Red Solidaria.

“No descansaremos en seguir buscando a Flor. Ella (Nida) sabía que no iba a ser eterna. Pero la aparición con vida de Flor es algo que no se abandona y de saber qué sucedió con ella. Además así como han colaborado con nosotros, también colaboraremos con los casos que requieran ayuda. Siempre ponerle el cuerpo a las búsquedas de personas y denuncias de quien sea”, enfatizó Fernández.

Mensaje a los 15 años de la desaparición de Florencia Penacchi

“No te fuiste, te fueron… nadie abandona su vida de todos los días sin dejar rastros para que la encuentren, nadie se embarca en una aventura que deja un tendal de dolor a sus seres queridos”, escribió Nidia Aguilera, al cumplirse 15 años de la desaparición de su hija.

Además en el mensaje, sostuvo: “Buscamos, recurrimos a la Justicia en la que creíamos. Fue en vano, los que te fueron, esas figuras oscuras no salen a la luz porque justamente son oscuras».

«Hablamos de la trata. Con el tiempo se fue confirmando esa sospecha, hemos visto la corrupción enquistada en los poderes que debían velar por nosotros, un Estado ausente, la Justicia ciega y la maldita policía cómplice”, expresó Aguilera en el escrito.

Cómo está la causa por la desaparición de Florencia Penacchi

“No tenemos noticias ciertas de dónde está Flor, a pesar de que en más de una ocasión hubo personas que estuvieron secuestradas por redes de trata que dijeron haberla vista en distintos lugares del país. Siempre buscando pistas, pero con resultados negativos en todos los casos”, señaló Eliana Fernández.

Recordó que a los 10 años de la desaparición se pudo frenar un intento de prescripción de la causa. “Hoy se sigue sosteniendo, para que la causa no se olvide. En lo institucional está muy olvidada», señaló Fernández.

Describió que la desaparición de Florencia Penacchi es “toda una situación que nos ha mantenido en una vida paralela, en lo cotidiano”.