Nariz tapada en invierno: cómo aliviar la congestión de forma segura

Los lavados nasales con solución salina son una de las medidas más recomendadas para aliviar la congestión y facilitar la respiración.

Una nariz tapada puede parecer una molestia menor, pero alcanza para alterar el sueño, dificultar la respiración e incluso afectar la concentración durante el día. En invierno, este síntoma se convierte en uno de los motivos de consulta más habituales por resfríos, alergias e infecciones respiratorias.

La congestión se produce cuando la mucosa de la nariz se inflama y aumenta la producción de secreciones como respuesta a virus, alergias o cambios bruscos de temperatura. Si bien en la mayoría de los casos mejora por sí sola, existen algunas medidas simples que pueden ayudar a aliviar los síntomas.

Lavados nasales e hidratación

Uno de los recursos más recomendados es realizar lavados nasales con solución fisiológica o solución salina. Este hábito ayuda a eliminar secreciones, mantener la mucosa hidratada y facilitar la respiración. Es una alternativa segura tanto para adultos como para niños, siempre que se utilice de forma adecuada.

También es importante mantener una buena hidratación. Beber suficiente agua durante el día contribuye a fluidificar las secreciones y facilita su eliminación. Además, cuando el ambiente está muy seco por el uso de calefacción, humidificar el aire puede ayudar a evitar que las mucosas se resequen aún más.

Cuidado con los descongestivos

Muchas personas recurren a los descongestivos nasales para obtener un alivio rápido. Sin embargo, estos medicamentos deben utilizarse con precaución y nunca por más de tres días consecutivos, salvo indicación médica. El uso prolongado puede provocar el llamado efecto rebote, una situación en la que la congestión regresa con mayor intensidad y genera dependencia del producto.

Cuándo consultar

No todas las congestiones nasales requieren el mismo tratamiento. Si la obstrucción persiste durante varios días, se acompaña de fiebre alta, dolor intenso en la cara, secreciones con mal olor, dificultad para respirar o empeora con el paso del tiempo, es importante consultar con un profesional de la salud para identificar la causa y recibir el tratamiento adecuado.

Desde Farmacias Global promueven el uso responsable de los medicamentos y el cuidado de la salud mediante información confiable y asesoramiento farmacéutico. Ante cualquier duda sobre los productos para aliviar la congestión nasal, recomiendan consultar con el equipo profesional para elegir la opción más adecuada según cada situación.