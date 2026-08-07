Es docente de la UNRN y su estudio sobre el genocidio indígena ganó un premio internacional: “Es un reconocimiento para la ciencia argentina”

La historiadora, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCA-CONICET/UNRN), Pilar Pérez, fue distinguida con el Impact Award. por su estudio sobre genocidio y pueblos indígenas. Se trata de un reconocimiento otorgado por la International Network of Genocide Scholars (INoGS) durante la décima Conferencia Internacional sobre Genocidio, realizada en Brasilia.

“Es un honor para la INoGS otorgar este premio a la Dra. Pilar Pérez por su labor al visibilizar los crímenes genocidas contra las poblaciones indígenas en Guatemala, sus aportes a la comprensión del desplazamiento territorial como componente del genocidio, y sus esfuerzos por expandir la educación sobre el genocidio en todo el mundo hispanohablante”, expuso la entidad.

El trabajo reconocido analiza el genocidio perpetrado contra los pueblos mayas (comunidades Achi, Ixil y Q’eqchi’) en Guatemala a comienzos de la década de 1980. La investigación se desarrolló durante un periodo académica en el Center for Advanced Genocide Research de la University of Southern California (USC), en Los Ángeles, donde la historiadora trabajó sobre más de 600 testimonios de sobrevivientes conservados en el Visual History Archive. Para abordar el material, seleccionó tres regiones específicas de Guatemala con el objetivo de comparar cómo operó la violencia estatal.

“Este reconocimiento fue una sorpresa para mí ya que hasta ahora no había pensado comparativamente el genocidio indígena con otras experiencias históricas. En la Argentina son habituales las preguntas en torno al territorio y a la vulneración de los derechos de los pueblos originarios en su relación con el mismo, así como la estructura social que deviene de esa violencia constituyente. Este enfoque resultó novedoso aplicado al caso de Guatemala”, expresó Pérez sobre la distinción.

A través del análisis del desplazamiento forzado de cerca de un millón de personas, la investigación reconstruye las llamadas “geografías del terror” y cómo la violencia estatal alteró de forma permanente la vida de las comunidades.

Sobre la metodología, la investigadora detalló el impacto personal y técnico de trabajar con relatos de primera mano: “Es muy duro de atravesar. Yo escuché aproximadamente 40 entrevistas que duran dos, tres horas con relatos terribles, tener ese registro de primera mano muestra cómo su vida fue modificada radicalmente y es imposible para ellos volver a ser algo parecido a lo que tuvieron como normal”, expuso.

Al comparar distintas escenas históricas, es decir sus estudios de la historia argentina del siglo XIX y el genocidio maya en el siglo XX, encontró similitudes que la sorprendieron: el fin económico detrás de la violencia y la construcción del “Enemigo Interno”.

“Encontrar discursos negacionistas, discursos de construcción de un enemigo interno para justificar la violencia contra los pueblos originarios me resultó comparable. Hay una reiteración en esta estrategia de señalar a los indígenas como el problema o el peligro. En realidad hay una mirada económica sobre el territorio: se los instala como un problema para justificar la privatización de sus tierras.

Pérez vinculó además la temática de su investigación con los procesos de memoria y reconocimiento en la región. Mencionó: “Si bien Argentina negó históricamente la existencia de los pueblos originarios a lo largo del siglo XX, la reforma constitucional de 1994 marcó un punto de inflexión donde se empieza a visibilizar la denuncia y la exigencia de derechos”, expuso. “Eso implica también no borrar la historia, sino al revés, tenerlo en cuenta. Creo que eso es lo que hace relevante a la temática hoy: es parte de nuestro presente, aunque trabaje a nivel histórico”, señaló.

Finalmente, Pérez reflexionó sobre el valor que tiene este galardón internacional para el sistema científico nacional en el contexto actual: “Entiendo que no es solo un logro personal, sino un reconocimiento para la ciencia argentina”, expresó. “La ciencia argentina tiene toda una trayectoria por detrás con institutos como el CONICET o con las universidades nacionales que han invertido a lo largo de décadas en investigadores y becarios. Si hoy tenemos esa capacidad es porque tenemos un Estado por detrás. Creo que este reconocimiento tiene que ver no con el trabajo individual de la persona, sino con el marco colectivo en el cual nosotros nos formamos”.