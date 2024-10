Neuquén Emprende: un recorrido por la feria «más grande» de la ciudad

Son las 17 y de a poco llegan caminando, en bicicleta, en rollers, con hijos o sobrinos, vecinos de Neuquén al Parque Jaime de Nevares. Es que el viento calmó este sábado y el clima se torna apacible.

“La gente viene, se trae la manta, se toma unos mates, después come una hamburguesa, toma una cerveza, viene a pasar el día”, dice María Pasqualini, jefa de gabinete de la Municipalidad de Neuquén a cargo de la organización del Neuquén Emprende, la feria, como la llaman, “más grande” de la ciudad.

Y así están, por ejemplo, Juan y Justina. Relajados, sentados con la cara al sol, toman una cerveza artesanal. La acaban de comprar en uno de los puestos de comida. “¿Sabés que es lo lindo de esta feria?, pregunta Justina, “la solidaridad que se siente, recién una señora me dijo que le pagara después porque no me funcionaba Mercado Pago”.

Curly, un emprendimiento de padre e hija. Foto: Florencia Salto

Según la funcionaria en el ecosistema de Neuquén Emprende hay 900 emprendedores y emprendedoras que van rotando. “La metodología que tenemos es que en cada Neuquén Emprende tiene que haber un porcentaje de emprendedores o emprendedoras que participen por primera vez, pero para eso tienen que haber hecho los trayectos formativos que son obligatorios”, explica, “desde la Municipalidad damos talleres que tienen que tomar sí o sí porque son cursos que están destinados a todos: desde los que recién empiezan hasta los que ya están en la instancia de ser monotributistas o tengan que sacar el certificado de bromatología”.

En este Neuquén Emprende hay en total 150 emprendedoras y emprendedores, 50 participan por primera vez. Una de ellas es Mara, que tiene su emprendimiento “Maragata, ropa de autora”. Hace dos años que esperaba tener la posibilidad de participar, y esta vez salió sorteada. En los percheros tiene lencería, vestidos y ropa para bebé. Cada una de esas prendas las hizo con sus propias manos. “Estuve toda la semana trabajando a full”, cuenta, “cocí unas 50 prendas, todas con diseños exclusivos para traer a la feria”. Mara, como otros emprendedores que están en la feria, vive 100% de su marca.

Mara tiene su emprendimiento de ropa. Foto: Florencia Salto

Unos puestos más adelante está Daniel. Su emprendimiento se llama “Ají picante artesanal” y también, sus ingresos dependen de este proyecto. El producto que vende lo heredó de familia. “Vengo de generaciones donde se enseñaba a hacer conservas”, cuenta, “traigo ajíes de Perú y los preparo de distintas maneras”. Levanta un frasco y dice: “este por ejemplo es para carnes, para ponerle al asado o a un churrasco”. Lo apoya y levanta otro más grande. “Este es al natural, con aceite, también muy rico”.

Martín y Gastón preparan licuados. Para ellos este emprendimiento es solo una parte de sus ingresos. También hacen sublimaciones y uno de ellos es réferi de Futsal. “Estas ferias nos vienen bárbaro, nos sirven mucho para las ventas”, dice Martín y le da ON de la licuadora. “¿Con una de azúcar?”, pregunta. “No, sin por favor”, contesta el cliente. “¿Con leche o agua?”, ofrece. “Con leche por favor”, le responden.

A pocos metros está Daniela que atiende “Curly” un carrito de comida, un proyecto que tiene con su padre. Para este Neuquén Emprende empezó a cocinar el martes. “Lleva tiempo preparar todo para venir a una feria así”, cuenta. Y repasa las compras que hizo para estos dos días que dura el evento: 200 kilos de papas, 200 hamburguesas, 120 kilos de vacío y unos 600 panes. “Estoy segura”, dice”, “que vamos a vender todo, siempre nos va bien”.

Daniel de «Ají picante artesanal». Foto: Florencia Salto

“Lo que te dicen los emprendedores”, dice Pasqualini, “es que en estos espacios de comercialización venden en dos días lo que venden en un mes por redes sociales. El nivel de impacto económico es muy alto. Esto dejó de ser economía complementaria para pasar a ser economía de sostenimiento. Las familias te dicen que viven de esto”.

Neuquén Emprende ya se viene realizando desde hace cuatro años y para este año proyectan que pasarán entre ocho y diez mil personas. “Nació con dos objetivos”, explica la funcionaria, “el primero, acomodar y acompañar el sector emprendedor post pandemia. Y el segundo, acomodar y acompañar a las mujeres vulnerables en contextos complejos. Si recorres, te vas a dar cuenta que el 70% de los emprendedores son mujeres, porque estos productos generalmente se elaboran en las casas, a veces cuidando a los hijos. Nosotros desde el municipio buscamos que sea una opción para las mujeres en contextos vulnerables”.

Neuquén Emprende reúne a vecinos y feriantes. Comenzó hoy sábado y se extiende hasta mañana a las 22. “Lo lindo también”, suma la funcionaria, “es que los emprendedores se ayudan entre sí. Acá no hay batalla, acá no hay pelea, acá siempre hay espacio para uno más”, y cierra, “esta feria crea comunidad”.

Cuál es la grilla de actividades de Neuquén Emprende:

El acceso es libre y gratuito desde las 14 hasta las 22. La organización publicó los horarios en los que se presentarán los artistas en el escenario. Mirá:

Grilla del sábado 5

-18: Show de Marito Diabolista «Pinto Circo»

-19: Taller de Afroperuano.

-20: Marcianos de Cocoon

-21: QATARSIS.

Grilla del domingo 6

-18: El show de Disturbio.

-19: Proyecto Impro Chicote

-20: Sati Sofi

-21: Los viajes

Cómo llegar a la feria más grande de Neuquén:

El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, lugar conocido por estar junto a la exU9.

La feria contará con dos accesos, uno por calle Arturo Illia y otro por Alderete, la calle General Villegas estará cerrada.

Si usas el transporte público despreocupate, porque el parque está rodeado de paradas de colectivo. Sobre la calle Alderete hacen su paso la línea 5, 12, 26 y 25, sobre calle Entre Ríos paran las líneas 4, 7, 10, 11 y 28, y sobre la calle Presidente Arturo Illia pasan el 2 y el 13.