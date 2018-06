Nieve en primera persona: dos días en ambulancia para unir Aluminé y Zapala

El personal del hospital de Aluminé vivió una travesía digna de una película para poder hacer un traslado hasta Zapala, pasando la noche en la ruta y en medio de la nieve. El recorrido de 120 kilómetros que podría hacerse en una hora y media se convirtió en una odisea de casi dos días.

Andrés Sala, el chofer de la ambulancia, contó que partieron junto a una camioneta de Bomberos el sábado a la madrugada, alrededor de las 4.20, por un camino cubierto de nieve y azotado por el viento blanco. Aunque tenían que pasar por uno de los sectores más difíciles, conocido como la “bajada del Rahue”, no tuvieron problemas ya que el trayecto había sido despejado.

Sin embargo no pudieron seguir avanzando en la Sierra del Chachil. “Eso le corresponde a Vialidad de Zapala y no habían abierto la ruta”, explicó Sala. Allí esperaron media hora hasta que llegó la máquina barrenieve desde Picún Leufú. Lo que no sabían es que el tramo más difícil estaba por llegar.

Te puede interesar Cómo se prepara Neuquén para la nueva ola de frío polar